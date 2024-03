Kreuzfahrt: Schock für Passagiere – Reederei sagt alle Reisen ab!

Jedes Jahr unternehmen viele Leute eine große Kreuzfahrt durch die großen, weiten Meere. Hierbei gibt es die unterschiedlichsten Routen, darunter Mittelmeerkreuzfahrten, Ausflüge in die USA oder zu sonstigen, weit entfernten, exotischen Reisezielen. Doch auch eine andere Variante erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit: Flusskreuzfahrten.

Über den Stuttgarter Reiseveranstalter „nicko cruises“ haben viele Deutsche eine solche schon gebucht. Nun schockiert die Reederei mit schlechten Nachrichten. Alle Reisen wurden abgesagt.

Kreuzfahrt-Schock: Alles abgesagt!

Der Reiseveranstalter „nicko cruises“ steht nun vor einigen Herausforderungen. Erst kürzlich haben die USA-Reisen mit einer einwöchiger Flusskreuzfahrt auf dem Mississippi zwischen New Orleans und Memphis gestartet. Doch nach nur einer kurzen Phase ist das schon wieder dabei. Die Reederei American Queen Voyages, der US-Partner für die Mississippi-Kreuzfahrten von „nicko cruises“, hat Insolvenz angemeldet, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtete.

Der Reiseveranstalter war daraufhin bemüht, eine Ersatz-Reederei für die Flusskreuzfahrten in der USA zu finden. So könnten die Reisen einfach umgebucht werden und ihre Reise auf einem anderen Schiff starten. Doch dieser Versuch war vergeblich. Weil kein neuer Partner gefunden werden konnte, mussten alle Mississippi-Kreuzfahrten von „nicko cruises“ in der Saison 2024 abgesagt werden.

Wie soll es weitergehen?

Für die Saison 2025 sucht der Reiseveranstalter nun nach einem anderen Partner. Doch in diesem Jahr werden definitiv keine Missisippi-Kreuzfahrten mehr stattfinden. Die Passagiere wurden bereits darüber informiert und können in diesem Jahr auch auf keine Alternative mehr hoffen. Die Reederei American Queen Voyages hatte noch an den Folgen von der Corona-Panedmie zu nagen und konnte diese wohl nicht überwinden.

„Besonders die Kreuzfahrtbranche war über Nacht von der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Änderungen der Reisepräferenzen betroffen. Trotz großer Anstrengungen unseres Teams, unserer Crew und unserer Partner hat sich die Nachfrage nicht erholt und AQV ist finanziell unhaltbar geworden“, heißt die Nachricht auf Facebook.

Es ist nicht leicht, die Meinungen und Gefühle der Passagiere zu dieser traurigen Nachricht herauszufinden. American Queen Voyages hat alle Kommentare unter der Mitteilung eingeschränkt. Dennoch dürfte klar sein: Die Vorfreude der Passagiere hat sich mit einem Schlag in Luft aufgelöst. Jetzt noch Kreuzfahrten für in wenigen Wochen und Monaten zu buchen, könnte so kurzfristig ziemlich teuer werden.