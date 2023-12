Kreuzfahrt: Schnee-Hölle! Urlauber erleben schreckliches Fiasko

Während der Winter weite Teile Deutschlands fest in seinem eisigen Griff hat, erscheint die Vorstellung einer Kreuzfahrt in wärmere Gefilde für viele Menschen als äußerst verlockend.

Doch was, wenn die Schnee-Hölle hierzulande so heftig ausfällt, dass man gar nicht erst an Bord des Schiffes kommt? Unser Partnerportal MOIN.DE hat mit Urlaubern gesprochen, die aufgrund des Unwetters ein absolutes Kreuzfahrt-Fiasko erlebten…

Kreuzfahrt: Schnee-Absage!

Wer eine Kreuzfahrt an exotischen Orten unternehmen will, muss natürlich erstmal zum Starthafen gelangen. So boten „Aida“ und „Mein Schiff“ beispielsweise Reisen von Dubai aus an – und die Passagiere aus Deutschland wollten sich per Flieger dorthin aufmachen. Doch wer sich entschieden hatte, vom Flughafen München abzuheben, der erlebte in den vergangenen Tagen ein absolutes Desaster.

Die bayerische Landeshauptstadt wurde vom Schneegestöber im wahrsten Sinne des Wortes kalt erwischt. Der Bahnhof wurde lahmgelegt, der FC Bayern musste ein Fußballspiel absagen – und eben auch der Flughafen war betroffen und stand tagelang quasi still. Zahlreiche Flüge fielen aus, Reisende mussten teils tagelang im Terminal ausharren (>> hier mehr).

Passagiere stehen mit leeren Händen da

In einer Facebook-Gruppe beschwerte sich eine Passagierin etwa, dass sie wegen des Schnee-Chaos nicht rechtzeitig nach Dubai kam, um dort auf ihr Tui-Schiff zu gelangen. Jede versuchte Alternativroute scheiterte – also fiel die gesamte Reise komplett ins Wasser und das Ehepaar stand mit leeren Händen da.

Unser Partnerportal MOIN.DE hat sich nun mit der großen Frage befasst, die die enttäuschten Urlauber nun interessiert: Haben wir eine Chance, unser Geld zurück zu bekommen?

Dafür haben sich die Kollegen mit dem Reise-Experten und Rechtsanwalt Dr. Stefan Zimmermann unterhalten. Welche Tipps er den Betroffenen gibt, kannst du bei MOIN.DE nachlesen <<<