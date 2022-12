Kreuzfahrt endet tödlich! Frau geht auf hoher See über Bord

Schreckliches Todes-Unglück auf einer Kreuzfahrt! Als am Dienstag (13. Dezember) gegen Mitternacht auf der „Pacific Explorer“ plötzlich der Alarm los ging, wusste zumindest die Crew direkt Bescheid. Denn der Alarm war das Zeichen für „Person über Bord“.

Eine junge Frau war plötzlich über Bord gegangen. Sofort wurde eine große Suchaktion auf der Kreuzfahrt gestartet. Doch nach wenigen Stunden herrschte bittere Gewissheit.

Kreuzfahrt: Frau treibt tot im Wasser

Zu dem Zeitpunkt des Alarms befand sich das Schiff etwa 70 Kilometer vor der Küste von Kap Jaffa (australischer Bundesstaat Süd-Australien). Trotz stundenlanger Suche und dem Einsatz mehrere Hubschrauber, konnte die 23-jährige Urlauberin nicht mehr lebend aus dem Wasser gezogen werden.

Die Helikopterbesatzung entdeckte die leblose Frau auf dem Ozean treibend. Ein Sprecher der Reederei Carnival in Australien sagte gegenüber „RTL“, es sei eine „unglaublich belastende Situation“ für die verbleibenden Gäste und die Besatzung. „Wir kümmern uns weiterhin um das Familienmitglied, mit dem dieser Gast gereist ist, und sprechen den Angehörigen unser tiefstes Beileid aus“, teilte die Reederei weiter mit.

Laut dem Bericht von „RTL“ sei die Todesursache noch ungeklärt. Die australische Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt könnte auch ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden. Die Kurkreuzfahrt legte am Dienstag erst in Port Melbourne ab und war auf dem Weg zur Känguru-Insel. Vier Tage sollte die Route dauern, doch nach dem tragischen Zwischenfall hat das Schiff die Rückfahrt Kehrt gemacht und steuert nun den Starthafen in Melbourne wieder an.