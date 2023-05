Kreuzfahrt-Schiff gerät auf Weg nach Hamburg in schwere See – dann wird es RICHTIG ungemütlich

Eine Kreuzfahrt zählt zu den entspanntesten Arten, Urlaub zu machen. Jedenfalls solange das Wetter mitspielt. Für Passagiere auf einem Schiff der MSC Cruises wurde die Reise von Hamburg nach Norwegen und zurück dagegen ziemlich ungemütlich.

Das Kreuzfahrt-Schiff, die MSC Preziosa, geriert im hohen Norden Norwegens in schwere See. Die lange Rückreise nach Hamburg wurde für viele Passagiere zur Tortur – einschließlich herber Einschränkungen an Bord.

Kreuzfahrt: Ungemütliche Rückreise aus Norwegen für MSC-Passagiere

Elf Tage waren rund 3.500 Urlauber auf Kreuzfahrt von Hamburg an die Nordspitze Norwegens (Honningsvag) und zurück. Die erste Hälfte der Reise verlief wunderbar. Gutes Essen, viel Entspannung und spannende Landgänge. Doch als sich das Schiff auf den Rückweg nach Hamburg machte, kippte erst das Wetter und dann die Stimmung.

Der Dampfer der Reederei „MSC Cruises“ geriet nach dem Halt in Tromsö in schwere See. Das berichtet das Portal „Kreuzfahrt Aktuelles“. Ein heftiges Sturmtief über Island sorgte für meterhohe Wellen auch in Norwegen. Immer heftiger schwankte das Schiff. Gegenstände, vor allem Geschirr, gingen zu Bruch und immer mehr Passagiere und Crew-Mitglieder wurden seekrank.

Sturm sorgt für Schäden, Seekrankheit und Einschränkungen

Obendrein musste auch das Angebot der Reise eingeschränkt werden. Ein Buffetrestaurant musste komplett geschlossen werden. Noch schlimmer dürfte für die Urlauber aber gewesen sein, dass auf der Kreuzfahrt sogar ein Stopp gestrichen werden musste. Der Landgang in Alesund, der einzige auf der Rückreise, wurde gecancelt. Stattdessen gab es drei Seetage in Folge – und das bei Sturm und Wellen.

Der Grund: Wegen des schlechten Wetters musste die Geschwindigkeit angepasst werden. Nur 10 bis 13 Knoten (18 bis 24 Stundenkilometer) sind möglich, normal sind durchschnittlich 25 Knoten (46 Stundenkilometer). Am 28. Mai wird das MSC-Kreuzfahrtschiff zurück in Hamburg erwartet.