Kreuzfahrt: Plötzlich steht Wasser im Schiff – Passagiere haben schlimme Befürchtung

Auf einer Kreuzfahrt erleben Passagiere einen Riesen-Schreck!

Plötzlich werden die Gänge während der Kreuzfahrt mit Wasser überflutet. Sofort schießen vielen Urlaubern die Bilder aus dem weltbekannten Drama-Film „Titanic“ ins Gedächtnis.

Kreuzfahrt: Alptraum wird wahr – Passagiere plötzlich von Wasser umgeben

Bei der Verfilmung des nie vergessenen Untergangs der RMS Titanic im Jahr 1912 fing es ähnlich an. Zuerst war nur ein bisschen Wasser in den Gängen, doch knapp drei Stunden später sank das riesige Passagierschiff und riss über 1.500 Menschen in den Tod.

Dieses Horror-Szenario hatten wohl auch einige Passagiere im August vor Augen, als sie vor ihren Kabinen plötzlich im Wasser standen. Auf einer Kreuzfahrt durch die Karibik fluteten sich die Gänge plötzlich.

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Bis voraussichtlich 2026 sollen drei neue „Mein-Schiff“-Kreuzer gebaut werden

Insgesamt ca. 6.980 Besatzungsmitglieder sind an Bord der Schiffe für Tui Cruises im Einsatz

Schrecken hat ein Ende – DAS ist der simple Grund für die Wassermengen

Ein Eisberg konnte in der Karibik nicht die Ursache sein. Doch war das Schiff womöglich gegen etwas anderes gefahren, das ein riesiges Loch in den Dampfer riss? Wie ein Video bei der Schweizer Zeitung „Blick“ beispielsweise zeigt, rennen Touristen aus Angst vor dem Schlimmsten aufgeregt hin und her.

Doch nach einiger Zeit ist klar, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Ein Mann erklärt in den Handy-Aufnahmen, dass ein Rohrbruch zu der Überflutung geführt habe. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei jedoch unklar.