Kreuzfahrt: Tausende Euro bei Buchung sparen – diesen Trick müssen Gäste kennen!

Kreuzfahrten sind in aller Munde. Kein Wunder, denn die Angebote von den riesigen Pötten auf hoher See werden immer besser und anspruchsvoller. Den Vormittag beispielsweise rund um den Hafen von Barcelona verbringen und gegen Abend wieder auf dem modernen Kreuzfahrtschiff mit seinen unzähligen Angeboten sein.

Ob Pool, Restaurant oder Casino – bei einer Kreuzfahrtreise wird viel geboten. Dafür müssen Reisende aber zum Teil auch tief in die Tasche greifen. Es gibt aber einen Trick wie Gäste bei einer Buchung richtig viel Geld sparen können. Bis zu tausende Euro.

Kreuzfahrt: Kosten für Innenkabine variieren deutlich

Kreuzfahrten können richtig teuer sein. Laut dem „Business Insider“ kostet eine Sieben-Nächte-Kreuzfahrt in der östlichen Karibik beim Kreuzfahrtanbieter Royal Caribbean mindestens 2900 Euro pro Person. Wer es etwas luxuriöser haben will, das heißt in einer Suite zu nächtigen, der muss sogar etwa 4750 Euro bezahlen.

Aida und Tui lassen sich eine Innenkabine für zwei Personen auf einer zweiwöchigen Karibik-Tour zwischen 2500 und 6000 Euro bezahlen, inklusive Frühbucherrabatt wohlgemerkt. Eine Kreuzfahrt ist also oftmals auch mit hohen Kosten verbunden. Mit diesem Trick von Reiseschriftstellerin Allie Hubers kannst du aber richtig Geld sparen.

Der ultimative Spar-Trick

Mit ihrem Mann war Hubers kürzlich mit Royal Caribbean auf Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln. Dafür buchten sie die günstigste Zimmerkategorie, eine Innenkabine. Kurz vor der Abreise buchte das Paar dann aber noch ein Upgrade auf ein Zimmer mit verbautem Balkon. Dadurch konnten die beiden Tausende von Dollar sparen. „Ich habe diese Taktik schon oft angewandt und dabei immer Geld gespart“, so Hubers.

Wenn du also ein garantiertes Kabinen-Upgrade möchtest, dann kannst du es oft noch eine Woche vor der Kreuzfahrt buchen. Das Ganze ist wahrscheinlich billiger, als für die Premium-Zimmerkategorie im Voraus zu bezahlen, rät die Reiseschriftstellerin.

Zusätzlich rät Hubers Reisenden dazu, sich schon im Voraus zu überlegen, was sie am meisten unternehmen möchten. Für die besonderen Aktivitäten solltest du ein größeres Budget bereitstellen, anstatt wahllos Geld auszugeben.

„Wir haben uns zum Beispiel entschieden, nur zwei Ausflüge während unserer Kreuzfahrt zu buchen, damit wir das Geld anderweitig ausgeben können“, so Hubers und bezog sich dabei auf die kürzliche Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln.