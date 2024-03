Kreuzfahrt: Beliebtes Reiseziel mit Änderung – für Passagiere herrscht Gewissheit

Ob jung oder alt. Eine Kreuzfahrt ist derzeit bei allen sehr beliebt. Deswegen ist es auch von größerem Interesse, wenn sich bei speziellen Reisezielen einer Kreuzfahrt etwas ändert. So wie im neuesten Fall in der spanischen Metropole Barcelona.

Kreuzfahrt: 85 Millionen Euro für neues Kreuzfahrtterminal

Nach Informationen von „Kreuzfahrt-Aktuelles“ beteiligt sich die Royal Caribbean Group in Barcelona jetzt am Bau eines neuen Kreuzfahrtterminals. Gemeinsam mit dem Unternehmen Cruise Terminals International möchte man das Kreuzfahrtterminal G erbauen, welches sich hinter den bestehenden Kreuzfahrtterminals im Adossat-Dock befinden soll. Für den Bau haben die beteiligten Unternehmen das Joint-Venture „Catalonia Cruise Terminal G“ gegründet.

Insgesamt werden dafür etwa 85 Millionen Euro investiert. Das neue Terminal G soll bereits im Jahr 2027 betriebsbereit sein. Damit möchte man auch die für 2026 geplante Schließung der Liegeplätze am World Trade Center in Barcelona kompensieren. Mit dem neuen Kreuzfahrtterminal stärkt die Royal Caribbean Group den Ein- und Ausschiffungshafen in Barcelona. Das neue Terminal soll über die notwendige Infrastruktur für Gästewechsel von großen Kreuzfahrtschiffen verfügen.

Terminal G soll umweltfreundlich gebaut werden

Terminal G soll umweltfreundlich gebaut werden. Maximal energieeffizient soll es sein und über eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach verfügen. Außerdem soll Terminal G einen Landstromanschluss für Kreuzfahrtschiffe besitzen, sodass die Schiffsmotoren während der Hafenliegezeit abgeschaltet werden können. Davon verspricht man sich, dass die Kreuzfahrtschiffe nahezu emissionsfrei im Hafen liegen können.

Barcelona gehört zu den wichtigsten Kreuzfahrthäfen im westlichen Mittelmeer. Die Royal Caribbean Group und Celebrity Cruises stationieren in der Sommersaison mehrere Kreuzfahrtschiffe in der zweitgrößten Stadt Spaniens.

Eine solche Beteiligung von Kreuzfahrtreedereien oder Konzernen an Hafenterminals sind nicht unüblich. Beispielsweise ist auch die Carnival Corporation neben der Royal Caribbean Group an Kreuzfahrtterminals in Barcelona beteiligt.