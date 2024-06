Kreuzfahrt: Teuer-Schock auf beliebter Route! Passagieren verschlägt es den Atem

Jetzt muss man so richtig tief in die Tasche greifen! Für viele ist eine Kreuzfahrt DER Traumurlaub schlechthin – ein Luxusschiff unter den Füßen, das weite Meer vor sich, dazu noch die Aussicht, ferne Länder zu bereisen. Logisch, dass eine Kreuzfahrt grundsätzlich recht teuer ist.

Doch die regulär hohen Preise reichen augenscheinlich nicht – denn einer der Kreuzfahrt-Riesen, MSC Cruises, informierte jetzt die Gäste über eine zusätzlich noch anfallende Beherbergungssteuer, wenn es nach Island geht! Das berichtet das Fachportal „Kreuzfahrt Aktuelles“.

Kreuzfahrt: Teuer-Schock auf beliebter Route!

Island ist bei vielen Kreuzfahrern ein beliebtes Ziel. Die traumhaft-schöne Landschaft lockt trotz hoher Preise viele Passagiere ins „Land der Götter“. Die Reederei MSC Cruises gibt jetzt bekannt, dass Passagiere, die seit Januar 2024 eine Kreuzfahrt in isländische Gewässer antreten, eine Beherbergungssteuer entrichten müssen. Und die hat es aufgerechnet dann doch in sich!

Pro Kabine und Nacht in isländischen Hoheitsgewässern liegt die Steuer bei 1.000 Isländischen Kronen (ISK), umgerechnet also etwa 6,70 Euro nur dafür, dass man vor Island ist. Die neue Steuer soll einen Beitrag zur „Erhaltung und Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus auf Island“ leisten, so die Regierung in Reykjavik.

Passagieren verschlägt es den Atem

Ausnahmen gibt es keine, von der neuen Steuer sind alle Kreuzfahrer von allen Anbietern betroffen, die einen Hafen auf Island anlaufen. Die zusätzlichen Kosten für die Passagiere liegen zudem außerhalb des Einflussbereichs der Reedereien, die nämlich können nichts am Betrag ändern, sind also nicht verantwortlich für die zusätzlichen Kosten.

Immerhin: Sollten Passagiere aus einer Kabine nicht in Island von Bord gehen, sind sie von der Beherbergungssteuer befreit. In solchen Fällen sollen die Gäste den Service an Bord kontaktieren, damit das Bordkonto nicht automatisch mit der neuen Island-Steuer belastet wird.