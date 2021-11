Kreuzfahrt: Besonderer Gast auf Schiff, Passagiere rasten aus – „Konnte es nicht fassen“

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Eine Kreuzfahrt ist für viele Urlauber DAS Event des Jahres. Immerhin können sie mal richtig abschalten und kommen mal raus.

Wenn dann auch noch ein besonderer Gast an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes auftaucht, kennen viele kein Halten mehr, wie dieser Fall zeigt.

Während einer Kreuzfahrt gab sich ein besonderer Gast an Bord die Ehre. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Lindenthaler

Kreuzfahrt: Spezieller Gast bringt Urlauber zum Ausrasten

Die Urlauber an Bord der „Aida Mar“ waren eigentlich davon ausgegangen, dass es ein ganz normaler Tag auf der portugiesischen Insel Madeira wird, doch es sollte ganz anders kommen.

---------------

Infos zu Kreuzfahrten:

Als Kreuzfahrt oder auch Kreuzfahrtreise werden Urlaubsreisen auf einem Kreuzfahrtschiff bezeichnet.

Diese erfolgen entlang festgelegter Routen zwischen verschiedenen Häfen.

Der Begriff hat seinen Ursprung in dem niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert.

---------------

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, konnten sie bei der Hafeneinfahrt des Kreuzfahrt-Giganten nämlich niemand geringeren als Inacio Freitas erblicken. Dieser steht seit Jahren bei jedem Aida-Schiff, was in Funchal auf Madeira in den Hafen einläuft, auf der Mole und begrüßt mit seiner Aida-Flagge die Riesen-Schiffe.

Kreuzfahrt: Inacio Freitas begrüßt Schiff auf Madeira

Das war aber noch nicht genug. Denn dieses Mal durfte der Einheimische auch mal wieder an Bord des Kreuzfahrt-Schiffes. Er war sogar zusammen mit dem Entertainment Manager Niels Lederer auf die „Aida Mar“ bei der „Aida Prime Time“ dabei. Danach stellte er sich hinter die Bar und schenkte Poncha aus (ein traditionelles Getränk auf der Insel).

---------------

---------------

In einen Facebook-Gruppen wurden Fotos von seinem Auftritt geteilt. Inacio sei ein Unikat und seine morgendliche Begrüßung des Aida-Schiffes im Hafen löse ein „Gänsehautfeeling“ aus, heißt es. Er sei ein fröhlicher und liebenswerter Mann, wird er gelobt.

Manche erinnern sich auch an ihre eigenen Begegnungen mit dem Mann zurück. Eine Frau denkt an ihre Reise zurück, auf der das Schiff wegen rauer See viel früher als geplant anlegen musste. Trotzdem habe er – mitten in der Nacht – auf der Mole gestanden und die Aida begrüßt. „Ich konnte es nicht fassen“, schreibt die Frau. Wie weitere Urlauber auf den besonderen Gast reagiert haben, erfährst du auf MOIN.DE