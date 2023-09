Kreuzfahrt-Touristen schockiert! Ausgerechnet HIER kommt es für sie jetzt richtig dicke

Diese Nachricht wird einigen Kreuzfahrt-Touristen mal so gar nicht schmecken, denn ein sehr beliebtes Reiseziel zieht nun die Zügel an.

Wer mit einer Kreuzfahrt-Reise die beliebte Stadt in Südeuropa besuchen will, muss künftig vorerst an einigen Tagen tiefer in die Tasche greifen. Nicht nur Kreuzfahrt-Liebhaber sind von der neuen Regelung betroffen.

Kreuzfahrt: Beliebtes Ziel mit drastischer Maßnahme

Wer eine tolle und ereignisreiche Kreuzfahrt-Reise machen will, muss nicht unbedingt in ganz ferne Länder aufbrechen. Einige Anbieter haben für die Urlauber auch schöne Reisen in Europa im Programm. Sollte bei einer solchen auch Italien eines der Ziele sein, darf für viele Kreuzfahrt-Liebhaber die Stadt Venedig nicht fehlen.

Doch künftig werden hier neue Regeln für Tagestouristen gelten, zu denen auch die Kreuzfahrt-Reisenden gehören. Die Stadt greift nämlich härter durch und führt deswegen eine zusätzliche Gebühr ein, die einigen Urlaubern wohl so gar nicht schmecken dürfte.

Kreuzfahrt-Urlauber müssen in Venedig mehr bezahlen

Venedig hat seit Jahren ein Problem mit großen Touristen-Mengen, das durch viele Kreuzfahrt-Reisende noch weiter verschärft wird. Nun erhofft man sich durch eine Gebühr für Tagestouristen eine Entlastung. Schon seit vier Jahren wurde über die Einführung eines solchen Tickets diskutiert. Nun soll es kommen und jeden Touristen nochmal extra fünf Euro kosten. Gebucht werden kann es online.

2024 soll das System an 30 Tagen getestet werden. Man erhofft sich so eine Entlastung. Ob der Ansturm durch das Tagesticket wirklich eingedämmt werden kann, bleibt allerdings abzuwarten – einige Experten zeigen sich eher skeptisch. Für die Urlauber ist es jedenfalls alles andere als schön, dass sie nun neben den hohen Preisen nochmal mehr hinlegen müssen.