Kreuzfahrt-Passagieren vergeht der Appetit – Problem verhagelt ihnen die Urlaubslust

Was macht eine richtige Kreuzfahrt aus? Entspannte Tage auf hoher See, Landgänge, durch die man viele verschiedene Städte entdecken kann – oder doch das leckere Essen in den Bord-Restaurants. Es gibt viele Aspekte, die Menschen dazu bewegen aufs Schiff zu gehen.

Letzteres sorgt bei Kunden der AIDA (hier mehr zum Unternehmen lesen) aber immer wieder für das ein oder andere Problem. Wie unser Partnerportal „moin.de“ berichtet, verging einer Familie bei der Kreuzfahrt-Planung gehörig der Appetit. Was ist passiert?

Kreuzfahrt: Frust bei Planung

Eigentlich hätte alles ganz schön werden sollen. Zur Feier des 80. Geburtstags des Vaters, wollte eine Familie eine Reise auf der AIDA Luna buchen. Im April sollte es so weit sein. Während der Planung stieß man jedoch auf ein Problem, was die reiselustige Familie an ihren Plänen zweifeln ließ.

+++ Deutscher Hafen macht Schluss – Reisende müssen ausweichen +++

Im April steigen die Temperaturen langsam wieder, die Urlaubszeit der Deutschen beginnt. Das merkt man auch auf den Kreuzfahrt-Schiffen. Die Auslastung der Boote steigt. Und damit kommt es gerne auch mal zu unangenehmen Szenen vor den Bordrestaurants.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Denn wo mehr Menschen sind, da sind diese auch mehr ausgelastet. Und das wiederum kann zu langen Wartezeiten für die übrigen Passagiere führen, wie „moin.de“ weiß. Demnach komme es oft vor, dass man manchmal im Treppenhaus anstehen müsse, um rechtzeitig einen Platz zu bekommen.

Familie überdenkt Pläne

Und das wäre im Fall der Urlaubsfamilie gleich doppelt bitter. Denn der siebenköpfige Reisetross würde natürlich beim Essen auch gerne zusammensitzen. Bei großer Auslastung, ist aber offenbar nicht garantiert, dass man auch zusammen einen Tisch bekommt.

So befürchten sie plötzlich, dass sie im schlimmsten Fall sogar in getrennten Restaurants speisen müssten. Da wäre es dann vorbei mit der schönen Geburtstagsstimmung auf hoher See.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Also versucht die Familie vor ihrer Kreuzfahrt herauszufinden, ob es möglich ist, in den Buffet-Restaurants der AIDA einen Platz für sich zu reservieren. Was dabei herauskommt, kannst du im kompletten Artikel von „moin.de“ lesen >>>