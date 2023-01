Kreuzfahrt: Anbieter ändert wichtige Regel – jeder Passagier ist betroffen

Diese Nachrichten gehen alle Kreuzfahrt-Fans etwas an! Egal mit welcher Reederei du am liebsten unterwegs bist – den Weg, den ein Veranstalter jetzt eingeht, könnten schon bald andere wählen.

Und das dürfte dann auch die Reisenden freuen. Für sie bedeutet es ein Stück weit mehr Normalität und Freiheit, wenn sie auf Kreuzfahrt gehen.

Kreuzfahrt-Reederei lockert Corona-Regeln

Aufatmen für Kreuzfahrt-Fans! Ein Reiseunternehmen lockert nun die strengen Regeln, die bisher noch für Flusskreuzfahrten galten. Phoenix Reisen macht die Flussfahrt für alle Passagiere einfacher. Ab sofort gilt für sie keine Test- oder Impfpflicht mehr.

Genau wie die Bahn die Maskenpflicht lockert, geht es auch bei den Reedereien immer entspannter mit den Corona-Regeln zu. Teils werden sie massiv entschärft und nun auch komplett ausgesetzt – wie bei dem Bonner Reiseveranstalter. Allerdings will sich der noch ein Hintertürchen offenhalten. Denn sollten die Zahlen doch wieder steigen, bräuchten die Passagiere auch erneut Sicherheitsmaßnahmen an Bord.

Reisen wie vor der Corona-Pandemie

Das wünschen sich viele Urlauber schon lange – reisen, wie vor der Krise. Einfach, ungestört, unbelastet und ohne Sorgen – so wie es früher war. Das möchte Phoenix Reisen seinen Gästen ermöglichen. Allerdings hält sich der Veranstalter offen, bei gegebenem Anlass erneut Maßnahmen zu ergreifen.

„Sie kennen uns und wissen, dass an Bord unserer Schiffe generell hohe Standards für Sicherheit und Hygiene gelten“, wendet sich das Unternehmen an die Reisenden. „Wir haben Ihnen besonders in den letzten beiden Jahren zeigen können, dass wir äußerst flexibel und sorgfältig auf außergewöhnliche Situationen reagieren können und wir um Ihr Reisewohl stets im hohen Maße bemüht sind. Das wird auch in Zukunft so bleiben“, verspricht der Veranstalter.

Zurzeit befinden sich seine Schiffe wegen der Winterpause auf dem Trockenen. Also wird die Änderung erst Mitte Februar umgesetzt, wenn das erste Schiff auf dem Rhein unterwegs sein wird. Danach wird Phoenix auch europaweit wieder den Betrieb aufnehmen, wie „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtet.