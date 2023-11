Kreuzfahrt: Reederei sorgt für Hammer! Diese Tour ist nicht für jeden geeignet

Eine Kreuzfahrt kann man immer mehr auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Reedereien und spezielle Kreuzfahrtschiffe gibt es genügend, es gibt sowohl absolute Luxus-Touren als auch Abenteuerfahrten.

Eine Reederei plant für nächstes Jahr eine Kreuzfahrt, die ebenfalls auf einen ganz bestimmten Geschmack abzielt. Das gab es noch nie – und es wird nicht jedem gefallen.

Kreuzfahrt wird US-Superstar gewidmet

Sie ist aktuell in aller Munde: US-Superstar und Sängerin Taylor Swift. Mit ihrer aktuellen „Eras“-Tour bricht die US-Amerikanerin weltweit Rekorde, Fans nehmen viel auf sich, um sie einmal live zu sehen. Auch eine Reederei möchte nun von dem Hype um Taylor Swift profitieren, plant eine Kreuzfahrt bei der sich alles um die „Cruel Summer“-Interpretin drehen wird.

Die Reise mit dem Titel „In my Cruise Era“ wird von „Marvelous Mouse Travels“, einem Reisebüro in den USA organisiert und soll im Oktober 2024 starten.

„Feiert mit uns alles, was Taylor zu bieten hat, lernt neue Freunde kennen, verkleide dich in deiner Lieblings-Epoche, tauscht Freundschaftsbänder aus und genießt alles, was dieses fantastische Schiff zu bieten hat“, werben die drei Freundinnen Jessica, Nicole und Shelby von „Marvelous Mouse Travels“ im Netz für die Reise.

Kreuzfahrt: Einen Wehrmutstropfen gibt es

Laut eines Instagram-Beitrags zu dem Trip wird es auf der viertägigen Reise entsprechende Cocktails- und Tanzpartys geben, Karaoke- und Quizabende. Die Kreuzfahrt findet auf der „Allure of the Seas“ von Royal Caribbean statt und startet am 21. Oktober 2024 in Miami.

Von da aus geht es auf die Insel Coco Cay, anschließend nach Nassau. Nach einem Tag auf See endet die Taylor-Swift-Kreuzfahrt am fünften Tag wieder in Miami.

Taylor Swift selbst wird leider nicht auf dem Trip anwesend sein, Swifties dürften aber trotzdem auf ihre Kosten kommen. Für alle anderen ist wohl jede andere Kreuzfahrt besser geeignet.