Kreuzfahrt: Passagieren an Bord platzt der Kragen – „Keine Extraklasse, nur Extrapreis“

Eine Kreuzfahrt entführt Reisende in der Regel in zig Länder in kürzester Zeit. An Bord genießen Passagiere jeglichen Komfort, den sie auch in Hotels genießen würden. Zig Restaurants, Pools und Spas sowie abwechslungsreiche Landgänge lassen in der Regel keine Langeweile aufkommen.

Ein Ehepaar teilt jetzt im Netz sein Resümee von seiner Reise mit der „Mein Schiff 2“. Doch was sie berichten, hat mit der vermeintlichen Kreuzfahrtidylle nichts am Hut, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet. Im Gegenteil.

Kreuzfahrt: Passagiere lassen kein gutes Haar an Reise

Eigentlich hatte das Rentnerpaar die Kreuzfahrt zu einem freudigen Anlass gebucht: Der Mann wollte seinen 70. Geburtstag auf hoher See feiern. Schon zwei Mal waren die beiden zuvor mit Tui Cruises verreist. Doch beim dritten Mal sollten sie nun eine böse Überraschung erfahren.

Ihr niederschmetterndes Fazit von ihrer Reise mit der „Mein Schiff 2“: „Viel Show, viel Atmosphäre, aber mittelmäßige Qualität.“ Vor allem das Essen sei in ihren Augen „zwei Klassen schlechter“ gewesen. „Aber auch ‚Surf & Turf‘, sowie der Italiener nur Mittelmaß, wie auch auf den anderen Schiffen, keine Extraklasse, nur Extrapreis!“, heißt es bei „MOIN.DE“. Aber das sollte noch lange nicht alles sein, was die Passagiere zu bemängeln hatten.

Tattoo-Studio bringt Paar auf die Palme

Auch an den Aktivitätsmöglichkeiten lässt das Rentnerpaar kein gutes Haar. „Dann frage ich mich, bei der Zielgruppe von „Mein Schiff“, was Tattoo-Studios an Bord sollen? Und Poolpartys bis Mitternacht, mit Laserkanonen und Musik, deren Bässe noch in der Kabine am Heck wummerten“, monieren die Touristen. „Das kann doch nicht das Niveau von Tui Cruises sein!“

