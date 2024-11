Kreuzfahrt mit irrer Regel – nur bestimmte Passagiere dürfen an Bord

An Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes kommen die Passagiere sich oft vor, als wären sie in einer anderen Welt. Eine Reederei hat jetzt eine irre Regel aufgestellt, durch die ganz bestimmte Gäste aufs Schiff gelassen werden.

Wer auf eine Kreuzfahrt geht, muss sein Haus, seine Freunde und seine Familie auf (meist längere) Zeit verlassen. Vor allem Tierbesitzer wagen die Reise auf dem Schiff deswegen oft nicht – denn wer passt in der Zeit auf die tierischen Freunde auf? Haustiere sind an Bord nämlich nicht erlaubt. Jetzt hat ein Veranstalter allerdings ein Angebot rausgehauen, das insbesondere Hundebesitzer den Traum einer Kreuzfahrt ermöglichen könnte.

Kreuzfahrt lässt ganz bestimmte Passagiere an Bord

Margaritaville at Sea und Expedia Cruises von West Orlando haben sich eine Lösung für das Problem der Hundebesitzer einfallen lassen: Sie haben eine Hunde-Kreuzfahrt angekündigt! Insgesamt 250 Hunde mit ihren Besitzern sollen im November 2025 auf der „Margaritaville at Sea Islander“ in See stechen.

Die Kreuzfahrt-Reise soll, laut „people“, speziell auf Hunde angepasste Aktivitäten bieten. Auf der Reise in die Karibik sollen unter anderem Kostümwettbewerbe, Paraden und auch Hundeshows angeboten werden – ein wahres Paradies für Hunde-Liebhaber! Ein weiteres Highlight: Ein „Haustier-Butler“ kümmert sich um das Wohlergehen der Tiere und sorgt dafür, dass Schiff und Kabine in einem Top-Zustand bleiben.

Spezielle Überprüfungen für Hunde

Auch für die Hunde soll die Kreuzfahrt zum Entspannungs-Ort werden. So soll jede Kabine eine private Entspannungs-Station für die Hunde haben, wie „focus“ berichtet. Auch Angebote wie Massagen für die Hunde sind eingeplant – währenddessen können die Besitzer selbst eine der zahlreichen Aktivitäten nutzen.

Wer mit seinem Hund an der Kreuzfahrt teilnehmen möchte, muss allerdings einige Dinge beachten. Zum einen gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Außerdem müssen die Hunde an einer Überprüfung auf aktuelle Impfungen teilnehmen, um an Bord zu kommen. Dort herrschen zudem bestimmte Regeln und Hunde dürfen einige Bereiche nicht betreten.