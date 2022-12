Kreuzfahrt: Mitarbeiterin packt aus! Diese Fehler machen Passagiere ständig

Wer eine Kreuzfahrt bucht, möchte in der Regel nur eins: Es sich gehörig gut gehen lassen. Dazu gehört natürlich das Essen, die Aktivitäten an Bord und die diversen Ausflüge zu genießen. Doch um von deiner Tour durch die Weltmeere möglichst viel zu haben, braucht es einige Planung.

Da ist es kein Wunder, dass man in die ein oder andere Kreuzfahrt-Falle treten kann, wenn man nicht ein Experte ist und zig Reisen hinter sich hat. Und selbst dann läuft man Gefahr immer wieder die gleichen Fehler zu begehen. Deswegen warnt jetzt ein Crewmitglied eines großen Ozeanriesen vor den fünf Fehlern, die sie am meisten bei Passagieren erlebt hat.

Kreuzfahrt: Expertin warnt vor den häufigsten Fehlern

Comedy-Abende, Bordkino, Konzerte und, und, und…. so eine Kreuzfahrt hat schon alleine an Bord genug für gleich zwei Urlaube zu bieten. Doch die meisten Passagiere würden nur die großen Events während ihrer Reise wahrnehmen, erzählt eine Mitarbeiterin gegenüber dem amerikanischen Online-Portal „Insider“. Dabei würden sie vor allem die kleineren, womöglich auch intimeren Angebote wie Karaokeabende oder versteckte Whirlpools nie zu Gesicht bekommen.

Und das nur aus einem Grund: Die Passagiere würden sich nicht näher mit den Angeboten an Deck und dem Bordplan beschäftigen. Deswegen ist der Tipp des Kreuzfahrt-Profis, sich auf jeden Fall in den ersten Tagen der Reise intensiv damit auseinanderzusetzen. Sonst könnte man vielleicht das persönliche Highlight des Urlaubs übersehen, nur weil es nicht als Highlight beworben wurde.

Passagiere sollten keinen über den Durst trinken

Apropos der erste Tag. Gerade nach der Ankunft konnte das langjährige Crewmitglied eine weitere Beobachtung machen, von der sie Reisenden nur abraten kann. Klar, es ist der Beginn des Urlaubs und man ist voller Euphorie in Angesicht der bevorstehenden Reise. Logisch, das deshalb der ein oder andere in Feierlaune ist und auch mal anstoßen will.

Nur sollte man es nicht übertrieben. Obwohl die meisten Kreuzfahrten in den meisten Fällen auch alkoholische Getränke in ihrer Getränke-Flatrate beinhalten, sollte man es damit ruhiger angehen lassen. „In jedem Fall habe ich schon viele Leute gesehen, die sich peinlich betrunken haben, in der Öffentlichkeit uriniert haben und auf Motorrädern herumgefahren sind, noch bevor der Einschiffungshafen überhaupt in Sichtweite war“, plaudert die Expertin aus dem Nähkästchen.

Die Folge: Meistens ein Kater, der die nicht ganz so trinkfesten Passagiere mehr ihre Kajüte und das Bad als das eigentliche Schiff erkunden lies. Daher ihr Rat: Anstoßen ja, aber man sollte es nicht übertreiben.

Kreuzfahrt: Pass besser auf deine Kreditkarte auf

Ganz schön blöd gelaufen ist es auch, wenn man plötzlich auf hoher See auf dem Trockenen sitzt. Manche Banken sperren Kredit- und Girokarten, wenn man sie in einem anderen Land einsetzen will. Innerhalb Europas geschieht sowas eher seltener, aber Kreuzfahrten gehen schließlich auch in exotische Länder und das kann dann mitunter unangenehm werden.

„Wenn die Kreditkarte, die mit Ihrem Konto an Bord verbunden ist, gesperrt wird, werden Sie wahrscheinlich einen Anruf vom Gästeservice erhalten“, sagt die Expertin. Ihr Tipp daher: Vor der Reise kurz die Konditionen mit der eigenen Bank checken. Dann ist man auf der sicheren Seite.

Bei den Ausflügen gibt es viel zu beachten

Ein Highlight vieler Kreuzfahrten sind die malerischen und aufregenden Ausflüge. Doch die können sich schnell in eine große Enttäuschung verwandeln, wenn man seine Tickets nicht richtig liest. So sollte man stets Treffpunkt und Uhrzeit im Blick haben. „Oft wird davon ausgegangen, dass der Treffpunkt am ersten Hafentag derselbe ist wie an den folgenden Hafentagen, aber das ist nicht immer der Fall“, erzählt die Expertin. Wer pünktlich sein will, sollte deshalb besser zweimal auf sein Ticket schauen.

Pünktlichkeit ist nicht nur zu Beginn sondern auch zum Ende eines Ausflugstages sehr wichtig. Denn nichts ist für Besatzung und Passagiere ärgerlicher, als wenn sich Ausflügler verspäten. „Und die Buchung von Flügen und Hotels, um das Schiff im nächsten Hafen wieder zu erreichen, kann teuer und stressig sein“ erklärt die langjährige Mitarbeiterin. dAs gilt aber nur wenn man auf eigene Faust losgezogen ist, verspätet man sich auf einer vom Schiff organisierten Tour haftet die Reederei.