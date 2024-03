Kreuzfahrt-Reederei lockt mit kostenlosen Angebot – doch es gibt einen Haken

Ob per Kreuzfahrt-Schiff, mit dem Flugzeug oder gar mit dem Auto – wer auf Reisen gehen und die Welt sehen möchte, der muss dafür ganz schön tief in die Tasche greifen. Besonders für den Urlaub auf hoher See zeigen sich die Passagiere meist großzügig. Statt auf die Innenkabine umzusteigen, ist noch genug Geld für einen Balkon über dem Meer übrig und auch für Essen und Trinken lassen sich die Gäste nicht lumpen. Umso erfreulicher ist es, wenn an Bord plötzlich ein kostenloses Angebot wartet – oder?

Wer in den kommenden Wochen eine Reise quer durchs Mittelmeer, nach Nordeuropa oder in Richtung Karibik gebucht hat, der hat mit diesem ganz besonderen Angebot zu Ostern die Chance, eine ganze Stange Geld zu sparen. Doch die Aktion, mit der diese Rederei ihre Passagiere an Bord lockt, hat einen Haken.

Kreuzfahrt: Passagiere müssen schnell sein

Nicht nur Paare und Einzelpersonen, sondern auch ganze Familien greifen inzwischen vermehrt auf das Reisen per Kreuzfahrt-Schiff zurück. Kein Wunder also, dass die Ozeanriesen inzwischen nicht nur etliche Bars, Restaurants und Outdoor-Sportplätze beherbergen, sondern auch die kleinen Gäste auf ihre Kosten kommen sollen. Rennsimulatoren, Videospiele und die Benutzung der riesigen Kinosäle sind jedoch nicht immer im Preis mit inbegriffen.

Mit diesem Oster-Angebot sollen Passagiere der MSC jetzt etliche Attraktionen komplett kostenlos nutzen dürfen. Auf ausgewählte Reiserouten können sie sich nämlich nun über einen kostenlosen „Fun Pass“ im Wert von 140 Euro freuen. Doch es gibt eine Voraussetzung, wie das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ zuletzt berichtete.

Das Oster-Special gilt nämlich nur für die Passagiere, die sich in dem Zeitraum vom 20. März 2024 bis zum 07. April 2024 auf hohe See begeben. Andere Kreuzfahrt-Liebhaber, für die die Reise davor oder danach startet, müssen auf das 140 Euro Fun Pass-Guthaben verzichten.