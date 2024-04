Kreuzfahrt: Notfall auf Karibik-Reise! Konsequenzen für alle Gäste an Bord

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der hofft auf einen erholsamen Aufenthalt und eine Auszeit vom Alltagstrubel. Die Passagiere auf diesem Ozeanriesen schienen jedoch alles andere als entspannt zu sein, als ein plötzlicher Zwischenfall die Crew dazu zwang, einen ungeplanten Stopp einzulegen. Nur wenig später bekommen die Gäste schließlich die Konsequenzen zu spüren.

Dem nasskalten Wetter entfliehen und stattdessen per Kreuzfahrtschiff der Sonne hinterherjagen – so hatten sich die Reisenden ihren Karibik-Urlaub auf der Aida Amar vorgestellt. Doch plötzlich kam alles anders als gedacht.

Kreuzfahrt-Passagier in Not

Das Schiff schippert derzeit im Rahmen seiner 43-tägigen Karibik-Kreuzfahrt durch die Ozeane und durfte auch in dieser Wintersaison unzählige Passagiere mit der Tour „Große Winterpause Karibik“ durch die ungemütliche Jahreszeit begleiten. Am Sonntag, 24. März, legte die Aida Amar schließlich von Antigua ab, um den Atlantik zu überqueren. Aufgrund eines medizinischen Notfalls an Bord musste das Kussmund-Schiff jedoch nur wenig später wieder in Richtung Karibik umkehren.

Die Besatzung entschied sich dazu, mit hoher Geschwindigkeit eine Position in der Nähe einer Insel namens Tortola anzupeilen. Von dort aus konnte der hilfsbedürftige Patient per Helikopter von Bord geholt und an Land gebracht werden. „Die Bordhospitale der Kreuzfahrtschiffe sind zwar gut und umfassend ausgestattet, doch in einigen Fällen kann es erforderlich werden, dass ein Patient zur bestmöglichen Versorgung an Land übergeben werden muss“, heißt es in einer Erklärung des Portals „Kreuzfahrt Aktuelles“.

Der Vorfall ereignete sich bei der Atlantiküberquerung am zweiten von insgesamt sechs Seetagen, sodass das Kreuzfahrt-Schiff zunächst mit Verspätung unterwegs war.

Um wie ursprünglich geplant am 1. April am Ponta Delgada auf der Insel São Miguel einzutreffen, müssen die Passagiere auf einen anderen Aufenthalt verzichten. Der Zwischenstopp in Praia da Victoria of Terceira, der für den 31. März geplant war, muss entfallen, um den restlichen Reiseverlauf wie geplant fortzuführen.