Kreuzfahrt-Dampfer auf dem Weg nach Teneriffa – plötzlich muss der Rettungs-Hubschrauber eingreifen

Für einige Kreuzfahrt-Urlauber ist der Traum von einer entspannten Auszeit auf hoher See geplatzt.

Ein medizinischer Notfall zwang das Team von AIDAnova zu einer aufwendigen Rettungsaktion. Ein Reisender musste mit einem Rettungs-Hubschrauber von dem Kreuzfahrt-Schiff ans Land transportiert werden.

Kreuzfahrt Urlauber erleidet medizinischen Notfall

Auf dem Weg nach Teneriffa wurden die Gäste der AIDAnova Zeugen eines spektakulären Rettungseinsatzes. An Bord des Dampfers kam es zu einem medizinischen Notfall. Die Ärzte entschieden schnell, dass die betroffene Person an Land behandelt werden müsse.

Laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ kehrte das Schiff dafür allerdings nicht in den Hafen zurück. Stattdessen forderte die Crew einen Rettungs-Hubschrauber an. Kurzfristig änderte die AIDAnova ihren Kurs, um dem Hubschrauber entgegenzufahren. Damit bei dem Manöver niemand zu Schaden kommt, durften die Balkone auf dem Dampfer, sowie die Außendecks in dieser Zeit nicht betreten werden.

Der Kapitän und der Pilot des Helikopters arbeiteten eng zusammen. So gelang es der Crew den angeschlagenen Urlauber sicher in ein Krankenhaus auf dem Festland zu begleiten. „Kreuzfahrt Aktuelles“ seien solche Einsätze nicht unüblich. Medizinische Notausschiffungen finden dann statt, wenn die Ausstattung in den Praxen an Bord nicht ausreicht.