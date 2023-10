Kreuzfahrt: Hunderte Passagiere freuen sich auf Reise – doch plötzlich fehlt das Schiff

Wochen und Monate haben Kreuzfahrt-Passagiere dieser Reise entgegengefiebert. Voller Vorfreude haben sie sich auf die lange Tour vorbereitet und bereits die Anreise zum Hafen geplant, Bahn- und Flugtickets gebucht – jetzt kommt die Hiobsbotschaft.

++ Kreuzfahrt: Diese Schiffe verschwinden – traurig für deutsche Urlauber ++

Eine dreijährige Kreuzfahrt muss nun kurzfristig verschoben werden. Der Grund ist sehr kurios. Denn nur wenige Wochen vor der Abreise fehlt das Schiff, auf dem die Passagiere die nächsten Jahre um die Welt schippern sollten.

Kreuzfahrt muss verschoben werden

Die US-Reederei Life At Sea Cruises, unter der Muttergesellschaft Miray Cruises, hatte es offenbar nicht geschafft, das Schiff rechtzeitig zu kaufen. Für die „MV Lara“ dauerte der Kaufabschluss und Geldtransfer „länger als erwartet“, erklärt sich die Reederei in einer E-Mail an die betroffenen Weltreisenden. Der Abschluss stünde allerdings kurz bevor.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Kinder runter von Aida-Schiffen? Passagiere reagieren wütend

Dennoch müssen sich die Reisenden nun weitere zehn Tage gedulden. Statt am 1. November von Istanbul (Türkei) aus soll die „MV Lara“ nun erst am 11. November die Weltumrundung antreten. Dabei hatte die Reederei den Termin gerade erst bestätigt.

Noch mehr Änderungen

Und nicht nur das Datum verschiebt sich. Offenbar sollen die Passagiere am 11. November in Amsterdam (Niederlande) statt in Istanbul zusteigen, beziehungsweise am 21. November in Freeport auf den Bahamas. Allerdings verspricht die Reederei den Betroffenen Hilfe dabei, „Änderungen an den Unterkünften und der Reiseroute auf Kosten von Miray vorzunehmen“.

Mehr News:

Dass diese Änderungen recht kurzfristig kämen, sehe das Unternehmen ein. „Aber wir tun unser Bestes, um allen entgegenzukommen und dieses Abenteuer aufrechtzuerhalten“, verspricht es in einem Schreiben, das dem „Business Insider“ vorliegt.

Das erwartet die Kreuzfahrt-Gäste

Drei Jahre auf See klingen nicht nur nach Abenteuer, sondern auch nach viel Geld. Tatsächlich gehen die Preise für eine Innenkabine pro Person bei gerade einmal 109.000 Euro los. Das ist im Vergleich mit den Angeboten anderer Reedereien sogar recht günstig. Auf der „MV Lara“ sollen die Reisenden über 1.095 Tage hinweg insgesamt bei 382 Stopps 140 Länder entdecken können.

Gleichzeitig bietet ihnen das Wohnschiff Wellnessangebote sowie Pools, verschiedene Restaurants und Bars sowie ein Kino und auch Business-Zentren mit Starlink Wi-Fi sowie ein Krankenhaus. Diese Annehmlichkeiten werden sie sich mit 800 bis 900 Menschen teilen, sollte das Schiff komplett ausgebucht sein.