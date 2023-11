Kreuzfahrt: Streik legt Hafen lahm! Urlauber stehen vor großem Problem

Die MSC Euribia muss ihren Kurs ändern! Grund dafür ist ein Streik in einem Hafen auf der Route des Kreuzfahrt-Schiffes. Der macht das Anlegen unmöglich.

Schade für die Kreuzfahrt-Urlauber. Sie hatten sich schon sehr auf den Halt gefreut. Aber kein Verzagen, denn die Reederei hat ein Trostpflaster.

Kreuzfahrt-Schiff muss Route ändern

Die MSC Euribia ist seit dem 19. November auf Tour von Hamburg in die Niederlande, über Belgien, Frankreich und England und dann wieder zurück in die deutsche Hafenstadt. Doch am Donnerstag (23. November) steht eine Änderung auf dem Plan.

An dem Tag sollte das MSC-Schiff eigentlich den vierten Stopp auf seiner Route einlegen. Le Havre stand auf dem Plan – doch jetzt nicht mehr. Denn der französische Hafen wird bestreikt. Er bleibt den Tag über geschlossen, keine Hafenarbeiter sind da. MSC Cruises hat deshalb keine andere Wahl, als den Hafen zu umfahren.

Reederei sorgt für Ersatz

Wie „Kreuzfahrt-Aktuelles.de“ berichtet, herrscht in Frankreich eine „ausgeprägte Streikkultur“. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Streiks, die zu Umroutungen gesorgt hatten.

Nach dem planmäßigen Einlauf am Dienstag (21. November) in Zeebrügge, Belgien, soll die MSC Euribia am Mittwoch Rotterdam anfahren. Danach geht es jetzt statt nach Le Havre wieder zurück nach Zeebrügge.

Damit fällt der einzige Halt in Frankreich ins Wasser. Das ist besonders doof für diejenigen Passagiere, die hier zusteigen wollten. Sie müssen nun in Zeebrügge an Bord gehen. Am Freitag (24. November) steht dann noch Southampton, England, auf dem Plan, bevor es nach einem Seetag wieder zurück nach Hamburg geht.