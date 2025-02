Unfassbare Geschichte eines Mannes, der seit 25 Jahren auf Kreuzfahrt ist! Der Kubaner Mario Salcedo (74) legt auf hoher See, kündigte seinen Job, machte sich selbstständig und lebt jetzt auf Kreuzfahrtschiffen. Erst vor kurzem absolvierte er seine 1000. Fahrt mit der Reederei Royal Caribbean.

Jährlich gibt er im Schnitt rund 96.000 Euro für eine Kabine mit Balkon aus. Jetzt verrät er, welche von seinen vielen Fahrten er niemals vergessen würde – und mit welchem ungewöhnlichen Leiden er zu kämpfen hat, seitdem er auf Kreuzfahrt ist!

Kreuzfahrt: Mann lebt seit 25 Jahren auf Schiff – und hat ungewöhnliches Leiden

Gegenüber „RoyalCaribbeanBlog.com“ packt Salcedo aus – vor allem den September 2017 könne er nie vergessen. Der Grund: Hurrikan Irma! Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometern pro Stunde raste der Kategorie-4-Hurrikan umher, tötete allein den USA 39 Menschen. Auch Kuba, Puerto Rico und andere Atlantik-Inseln wurden getroffen.

Die Kreuzfahrtgesellschaft entschied sich, eine Region mit rund 3.000 Menschen zu evakuieren, schickte sie auf eine „viertägige Kreuzfahrt ins Nirgendwo“, so Salcedo. Auch er fuhr mit dem Schiff – als regulärer Gast. „Ich war vielleicht der einzige echte Gast an Bord“, erinnert er sich.

Mehr News:

Heute aber leidet er an einer ungewöhnlichen Krankheit. Er führt aus: „Ich habe meine Landbeine verloren. Ich schwanke so sehr, dass ich nicht mehr geradeaus gehen kann. Ich bin so sehr daran gewöhnt, auf Schiffen zu sein, dass es sich für mich angenehmer anfühlt, als an Land zu sein.“ Tatsächlich ist dieses Phänomen unter Langzeit-Seereisenden verbreitet.