Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Reisende mit drastischer Forderung – „Nicht erholsam“

Fernab der Heimat erhoffen sich viele Menschen, auf einem Kreuzfahrt-Schiff endlich Erholung zu gelangen. Auf der hohen See wollen sie es sich auf den Liegen bequem machen, die Sonne genießen und dem Rauschen des Meeres lauschen. Doch das ist nicht immer so einfach möglich.

Denn an Bord sind oftmals mehrere hundert Menschen. Und auch immer mehr Familien mit ihren Kindern zieht es auf die großen Dampfer. Einige „Mein Schiff“-Reisende stören sich jedoch an der Geräuschkulisse, die Kinder verursachen, und haben nun eine deutliche Forderung an die Reederei.

Kreuzfahrt: Kinder lösen heftige Diskussion aus

Auf Facebook berichtet eine Frau von ihrer traumhaften Reise mit der „Mein Schiff 1“. Nur eine einzige Sache habe sie negativ in Erinnerung: „Einziger Kritikpunkte auf dem Schiff waren Erwachsene/ Senioren, die sich über die vielen Kinder gestört gefühlt haben. Hier an Bord waren es 400 Kinder und es hätten für mich noch mehr sein können“, wird die Frau deutlich. Vor allem während der Ferienzeit könnten die Urlauber nicht erwarten, dass keine Familien auf dem Schiff seien.

Sofort entbrennt unter dem Beitrag eine hitzige Diskussion. Die Facebook-Gruppe ist schnell in zwei Lager geteilt. Die einen vertreten die Meinung der Urheberin des Beitrags und andere fühlen sich durch Kinder ebenfalls stark gestört. Eine Frau äußert sogar eine konkrete Forderung an die Reederei: „Deswegen wird es Zeit für ein Adult Only- Mein Schiff. Wir Erwachsenen können auch nix dafür, wenn die guten Brückentage in die Ferienzeit fallen. Und es sind fast immer in irgendeinem Land Ferien.“

DAS sagt TUI Cruises

Und weiter: „Sorry, um hier mal ehrlich zu sein: Aber ja, mit Kindern geht einfach häufig Lärm (Weinen, Getrampel, Schreien) einher. Dafür können die Kinder natürlich gar nichts, es sind Kinder. Aber es ist halt NICHT erholsam.“ Sie erhält für ihren Vorschlag über 20 Zustimmungen in Form von Likes. Diese Redaktion hat Tui Cruises mit den zwiegespaltenen Empfindungen sowie dem konkreten Vorschlag konfrontiert.

Noch mehr News:

Die Antwort: „Grundsätzlich gilt: Alle Gäste sind immer herzlich an Bord unserer Schiffe willkommen. Erfahrungsgemäß sind in Ferienzeiten mehr Kinder an Bord. Aber auch dann gibt es Dank der großen Vielfalt unserer Schiffe immer ausreichend Bereiche, in denen auch ruhesuchende Gäste Ihre Reise mit der Mein Schiff Flotte genießen können“, so die Antwort einer Sprecherin. Heißt im Umkehrschluss wohl auch, dass Schiff nur für Erwachsene bei Tui Cruises erstmal nicht in Planung sind.