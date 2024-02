Kreuzfahrt: Gäste rasten aus – schuld ist diese Entwicklung

Na, ob so noch eine Kreuzfahrt Spaß macht? Für viele ist es DER Traumurlaub, wenn man auf Kreuzfahrt ist. Klar, tage- oder gar wochenlang auf einem Luxusdampfer unterwegs sein, dazu noch ferne Länder bereisen, die man sonst eher nicht besucht. Da gibt es kaum was Schöneres! Und auch, wenn die Inflation in vielen Ländern rückläufig ist, ärgern sich die Gäste.

Der Grund: Sie haben das Gefühl (und manchmal ist es auch Fakt), dass die Preise für eine Kreuzfahrt immer weiter nach oben gehen. Auch Aida- und „Mein Schiff“-Urlauber klagen immer wieder von enormen Preissprüngen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Kreuzfahrt: Gäste rasten aus

Eine neue App soll dem ein Ende setzen, zumindest für die Gäste der deutschen Reedereien. Sie soll nämlich die Preisentwicklung von künftigen Reisen mit einer hohen Trefferquote vorhersagen können. Noch sind nicht alle Details über die App bekannt. Schon jetzt freuen sich aber viele Urlauber, wie MOIN.DE weiter berichtet.

Das neue Tool soll Kunden dabei helfen, den bestmöglichen Buchungszeitpunkt festzulegen. Die Treffsicherheit der Ermittlung liege zwischen satten 80 und 90 Prozent. Die wenigsten Stammurlauber können es kaum erwarten, mit der neuen App die nächste Reise zu planen.

Denn logisch, dass der Preis oft ein lästiges Thema der Community ist. Mehr Informationen zur App und grundsätzlich zu Kreuzfahrten, erfährst du hier bei MOIN.DE.