Kreuzfahrt: Aida-Schiff steuert durch gefährliches Unwetter – Passagiere erleben Schock an Bord

Ein schweres Unwetter hat die „Aida Luna“ am Freitag (20. Oktober) vor der französischen Westküste getroffen. Während ihrer Kreuzfahrt erlebten die Passagiere heftige Szenen an Bord und auf See. Viele trauten sich schon gar nicht mehr an Deck.

Unser Partnerportal „MOIN“ hat berichtet, wie es den Urlaubern auf der „Aida Luna“ erging. Eine Kreuzfahrt-Reisende packte über die Zustände an Bord aus.

Kreuzfahrt: Aida gerät in heftigen Sturm

Sowohl an der deutschen Küste als auch auf dem Atlantik sorgen aktuell schwere Stürme für Aufregung. Einige Kreuzfahrten wurden bereits in Mitleidenschaft gezogen, Schiffe konnten Häfen nicht anfahren oder mussten plötzlich schnell weg, um nicht inmitten des Sturms zu landen. In den sozialen Medien kursieren Videos des gewaltigen Naturschauspiels.

Auch auf der „Aida Luna“ war von Entspannung keine Spur mehr, als das Schiff am Freitag die Bucht von Biskaya erreichte. 15 Meter hohe Wellen und starker Wind sorgen für Turbulenzen auf der aufgewühlten See. Eine Urlauberin hatte ein Video gemacht und berichtete gegenüber „Moin“ von vielen seekranken Passagieren und zerbrochenem Geschirr, während das Schiff über das Meer gepeitscht wurde.

So geht es für die „Aida Luna“ weiter

Furcht und Angst auf der einen Seite, Neugierde, Erstaunen und Abenteuergeist auf der anderen. Solche Naturgewalten sind schon faszinierend, wenn man nicht um sein Leben fürchten muss. Glücklicherweise halten Kreuzfahrtschiffe so einiges aus. Und am Ende der Reise hat man zu Hause definitiv etwas zu erzählen.

Das Gröbste hat die „Aida Luna“ mittlerweile hinter sich gebracht. Am Sonntag (22. Oktober) soll das Schiff im Hafen von Lissabon (Portugal) einlaufen, bevor es dann weiter zur Dominikanischen Republik geht. Die Aufnahme von dem Sturm, den das Kussmund-Schiff getroffen hat, findest du im Artikel von unserem Partnerportal „MOIN.DE“.