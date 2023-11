Kreuzfahrt: Urlauberin geht mit „Bauchschmerzen“ aufs Schiff – sie zieht ein ehrliches Fazit

Entspannung oder Abenteuer? Eine Kreuzfahrt kann beides liefern. In kürzester Zeit kannst du mehrere Länder und Städte entdecken und während der Seetage an Deck im Pool oder auf einer Liege in der Sonne relaxen.

Doch nicht immer läuft die Kreuzfahrt so, wie es sich die Reisenden vorgestellt haben. Da lassen Kritik und schlechte Bewertungen nicht lange auf sich warten. Das kann auch den ein oder anderen Urlauber vor Antritt seiner Reise verunsichern, wie zum Beispiel diese Frau, die mit der „Aida Cosma“ fahren wollte. Bevor sie auf das Schiff stieg, hatte sie deshalb „Bauchweh“, wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet.

Kreuzfahrt: Urlauberin traut sich kaum aufs Schiff

In einer speziellen Facebook-Gruppe für Gäste der „Aida Cosma“ teilte die Frau nun ihre Erfahrung nach den ersten Tagen auf dem Schiff. „Wir sind jetzt seit Samstag auf der ‚Cosma‘ mit drei Erwachsenen und einem Kind. Und ich hatte nach all den negativen Berichten in den letzten Wochen echt etwas Bauchweh, was die Wahl des Schiffes anging.“

Doch anscheinend hatte sie sich vollkommen umsonst Sorgen gemacht, wie sie glücklicherweise erleben durfte. Denn den negativen Kommentaren zum Trotz „sind wir alle total begeistert!“. Es stimmte aber auch wirklich alles, wie „MOIN“ berichtet.

Rund um zufrieden – oder doch nicht?

Kabine: check! Personal: check! Essen: check! Alles sei wunderbar gewesen, das Schiff „sauber und aufgeräumt“ und die kleine Gruppe rundum zufrieden. „Das Essen ist abwechslungsreich und qualitativ gut. Es gibt immer einen Platz für uns, auch wenn man eventuell mal in ein anderes Restaurant ausweichen muss.“

