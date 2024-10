Kreuzfahrt: Crew-Mitglied hält es kaum noch aus – „Nichts für schwache Nerven“

Für viele Menschen ist eine Kreuzfahrt ein ganz besonderes Reiseerlebnis. Man kann mehrere Orte auf einmal besuchen und dazu das Leben auf hoher See genießen. Egal auf durch Skandinavien, quer durch das Mittelmeer oder in der Südsee: Kreuzfahrten sind weiterhin enorm beliebt.

Doch während die Urlauber sich es auf dem Schiff gut gehen lassen, bedeutet die Zeit auf hoher See für die Mitarbeiter des Schiffs hart, teilweise sehr harte Arbeit. Jetzt spricht ein Crew-Mitglied eines Kreuzfahrtschiffes über ihren Job.

Kreuzfahrt: Mitarbeitern teilt Erfahrungen an Board

Ob es die Kapitänscrew, das Reinigungsteam oder die Gastronomie-Mitarbeiter sind: Auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten eine Menge Menschen, um den Urlaubern die best möglichste Zeit an Board zu bereiten. Nun spricht eine Köchin, die auf einem MSC-Dampfer arbeitet, über ihren Job.

Zizo Zangwa hat vor einigen Jahren beschlossen, sich der Arbeit und dem Leben auf hoher See zu widmen. Sie fing bei MSC Cruises an zu arbeiten und ist seither als Köchin tätig. Vor Kurzem postete sie auf TikTok einen kurzen Clip mit Eindrücken aus ihrer Zeit an Board.

In den wenigen Sekunden ist sie vorrangig müde und erschöpft zu sehen, sie selbst betont, dass die Arbeit alles andere als ein Vergnügen sei. Dazu schreibt sie: „Nichts für schwache Nerven“. Die Südafrikanerin machte deutlich, dass sie sich mehr und mehr ausgelaugt fühlt und den Schritt, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, nicht unbedingt noch einmal gehen würde.

Köchin auf Rückenstütze angewiesen

Wer hart ihre Arbeit tatsächlich ist, zeigt ein kleines Detail in ihrem Video. Dort ist sie mit einer Rückstütze, einem Gürtel um den Rücken, zu sehen. Ein User fragt in den Kommentaren, wozu sie diese trägt. „Um meinen Rücken zu stützen. Ich bekam Rückenschmerzen, weil ich hart gearbeitet und lange gestanden hatte“, antwortete die Kreuzfahrt-Köchin.

Ein weiterer User, der wohl selbst einmal auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat, teilt seine Meinung in den Kommentaren unter dem kurzen Clip. „Ich habe sechs Jahre auf einem Schiff gearbeitet. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich mich so müde gefühlt habe, vor allem in den letzten zwei Monaten des Vertrags“, erklärt er.