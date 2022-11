Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Gäste zeigen aufwühlende Szenen von Bord – sie treffen mitten ins Herz

Für die meisten Urlauber wird die Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Ereignis. Die Auszeit auf hoher See hinterlässt bei vielen Eindruck. Kein Wunder, dass sich Reedereien über immer mehr Besucher freuen können.

Hartgesottene Fans buchen direkt nach ihrer Kreuzfahrt bereits für die nächste Saison. Ebene jene Reisende dürften die Bilder, die ein Passagier gepostet hat, umso mehr berühren. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet von dem emotionalen Moment.

Kreuzfahrt-Passagier stößt emotionalen Rückblick an

„Was war euer schönster Moment in diesem Jahr?“, fragt ein Kreuzfahrt-Passagier auf Instagram. Für einige dürfte es wohl der Blick auf das Meer sein, während anderen das leckere Essen an Bord in Erinnerung bleiben wird.

Für den Instagram-Nutzer haben sich gleich mehrere Augenblicke auf dem „Mein Schiff“-Dampfer eingeprägt. Laut MOIN.DE hält er in seinem selbst geschnittenen Video all diese Momente fest.

Der spektakuläre Sonnenaufgang sowie das Ein- und Auslaufen der „Mein Schiff 4“ und ihren Schwestern „Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 6“ lässt die Herzen der Kreuzfahrt-Fans höher schlagen.

Kreuzfahrt-Fans erleben Gänsehautmoment

Schließlich haben sich in den sozialen Netzwerken ganze Communitys rund um das Thema Reisen auf dem Meer zusammengefunden. Eben jene Mitglieder sind von den Szenen an Bord ergriffen.

