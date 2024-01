Kreuzfahrt: Unscheinbarer Zusatz versetzt „Mein Schiff“-Gäste in Sorge – das musst du bei der Buchung beachten

Mal so richtig die Seele baumeln lassen und in kürzester Zeit jede Menge Orte sehen – für viele Touristen sind das Argumente genug, sich für eine Kreuzfahrt zu entscheiden. Doch auf den Luxus-Dampfern winken Passagieren auch einige Regeln, an die es sich zu halten gilt.

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der sollte sich also vorab mit dem Kleingedruckten auseinandersetzen, sonst könnte an Bord eine böse Überraschung winken. Und die Reederei „Mein Schiff“ hat jetzt einige Änderungen in ihrem Kleingedruckten vorgenommen, die Reisende in große Sorge versetzt. Das berichtet jetzt unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt: Änderungen bei Ausflügen

An Kreuzfahrten reizt die Gäste nicht nur der Urlaub auf hoher See, sondern auch die Vielzahl an Landausflügen, die in kürzester Zeit einen Einblick in die Kulturen und Sitten fremder Regionen geben. Dabei gilt es jedoch einiges zu beachten, denn sonst könnte der Landgang für Urlauber im Desaster enden und das Schiff ohne sie ablegen.

Wenn du jetzt bei „Mein Schiff“ einen der begehrten Ausflüge an Land buchst, dann siehst du dich auf einmal mit einem neuen Zusatz konfrontiert. Darin heißt es: „Die Rückfahrt erfolgt ohne örtliche Reiseleitung“, wie „MOIN.DE“ berichtet. Bleiben Passagiere ab sofort auf dem Trockenen sitzen?

Probleme bei Rückfahrten vorprogrammiert?

Es ist der Horror eines jeden Kreuzfahrt-Urlaubers. Man schlendert gerade in aller Seelenruhe durch eine Urlaubsregion, testet kulinarische Spezialitäten oder ist auf der Suche nach typischen Mitbringseln für die Lieben zuhause. Schnell rückt das Ablegen des Schiffs im Hafen in weite Ferne. Vor allem bei Urlaubern, die auf eigene Faust an Land losziehen und keine Ausflüge über die Reedereien buchen, kann das schnell mal damit enden, dass sie dem Ozeanriesen nur noch hinterherwinken können.

Droht dieses Horror-Szenario jetzt „Mein Schiff"-Gästen bei der Buchung ihrer Landausflüge?