Kreuzfahrt: Chaos an Bord! Urlauberin völlig genervt – „Es ist Wahnsinn“

Eine Kreuzfahrt dient in erster Linie der Entspannung. Auf dem weiten Meer wollen Passagiere die Seele baumeln lassen, dazu fast tagtäglich noch eine andere Stadt auf dem Festland besuchen. Doof nur, wenn die sehnsüchtig erwartete Kreuzfahrt nicht wie erhofft über die Bühne geht. Diese Erfahrung muss aktuell auch eine Urlauberin machen.

Von Bremerhaven bis nach Mallorca soll es mit der „Mein Schiff 4“ gehen. Die Frau war voller Vorfreude, als die Kreuzfahrt am 9. September endlich begann. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, schippert der Dampfer zu Zielen in Frankreich, Portugal und Spanien. Doch die Tour durch Westeuropa soll anders als geplant verlaufen. Die „Mein Schiff“-Passagierin ist deswegen völlig frustriert – und hält damit auch nicht hinter dem Berg.

Kreuzfahrt läuft nicht wie geplant

Am 20. September ist die Kreuzfahrt auch schon wieder vorbei. Vom Schiff aus richtete sich die Urlauberin jetzt an andere Kreuzfahrt-Fans auf Facebook. In der Route „steckt der Wurm drin“, heißt es.

„Zuerst konnten wir Le Havre nicht anlaufen, wegen Streik der Hafenarbeiter. Es wurde nach Zeebrügge umgeleitet, das war großes Kino“, berichtete die Frau von ihren Erlebnissen an Bord. Immerhin: Es wurden noch kurzfristig Ausflüge nach Brügge organisiert. Für die Urlauberin auch kein Problem so weit. Doch die Umleitung war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es sollte noch dicker für die Frau und die weiteren „Mein Schiff 4“-Passagiere kommen.

Kreuzfahrt wird nach Cadiz umgeleitet

„Nun kam gerade die Nachricht, dass wir wegen Lotsenstreik auch Lissabon nicht anlaufen können. Das tut schon weh.“ Lissabon zählt auf dieser Strecke zu den absoluten Highlights – und ausgerechnet dieser Hafen fällt jetzt auch buchstäblich ins Wasser! Stattdessen soll der Kreuzfahrt-Riese nach Cadiz umgeleitet werden. Auch wenn die Urlauberin sich darüber freut, dass es kein Seetag wurde: Was sie dort erwartet, weiß sie jedoch nicht.

Doch eine Frau sprach der Passagierin Mut zu: „Es ist Wahnsinn, was es da alles gibt", meinte sie und nahm damit Bezug auf Cadiz.