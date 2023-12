Kreuzfahrt-Kapitän muss plötzlich Route ändern – Urlauber bleiben einfach am Hafen stehen

Die „MSC Meraviglia“ befindet sich aktuell auf einer Kreuzfahrt entlang der Ostküste der USA. Doch das Wetter spielt nicht mit, wie es zurzeit öfter der Fall ist. Der Kapitän des Schiffs musste deshalb die Route ändern und fährt stattdessen jetzt gen Norden.

Für die Passagiere an Bord des Schiffes ist das natürlich sehr schade, weil sie nun zwei Highlights ihrer Reise verpassen. Für diejenigen, die an den geplanten Halten an Bord gehen wollten, ist es ein einziges Drama.

Kreuzfahrt geändert: Gäste müssen weiterreisen

Vom 16. bis zum 23. Dezember ist die „MSC Meraviglia“ auf Tour von News York City aus bis zu den Bahamas und wieder zurück. Doch jetzt müssen gleich drei Stopps hintereinander ausfallen. Dabei hatte das Schiff erst am Samstag (16. Dezember) im Hafen von NYC den Anker gelichtet.

Doch ein Sturm zieht an der Ostküste auf und zwingt den Kapitän zum Beidrehen. Nach einem Seetag konnte der Dampfer bereits nicht wie geplant in Canaveral (Orlando) Halt machen. Das bedeutete auch, dass es zu einer Verspätung beim Gästewechsel kam. Stattdessen ging es weiter nach Boston.

Alles andere als geplant

Am Mittwoch (20. Dezember) müssen sich die Passagiere dann statt auf den Bahamas in Portland vergnügen. Darauf folgt noch ein kurzer Stopp in Kanada, genauer gesagt in Saint John, bevor es nach einem Seetag zurück nach NYC geht. Damit entfällt sogar der Halt auf Ocean Cay, der Privatinsel von MSC.

Somit werden die Passagiere nicht eines der geplanten Ziele erleben können. Eine ziemlich bittere Enttäuschung, zumal sie auch für das kältere Wetter in Kanada sicherlich nicht vorbereitet sind. Da braucht man andere Kleidung als für die Bahamas.

Doch Sicherheit geht nun mal vor. Wer weiß, was ihnen geblüht hätte, wäre die „Meraviglia“ direkt in einen Sturm gefahren. Da wäre der Wunsch nach wärmerer Kleidung sicherlich zweitrangig gewesen. Außerdem konnten die Urlauber ihre Reise auch kostenfrei stornieren und stattdessen ein Reiseguthaben für eine zukünftige MSC-Kreuzfahrt erhalten, wie „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtet.