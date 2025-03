Kreuzfahrt: Reederei stellt neue Kabinen vor – nicht jeder profitiert

Jährlich stechen Millionen von Passagieren auf Kreuzfahrt-Schiffen in See. Ob in die Karibik, ins Mittelmeer oder doch in Richtung Nordeuropa – die Möglichkeiten einer Reise mit den Meeres-Dampfern scheinen schier endlos.

Viele der Gäste möchten allerdings auch nicht an Bord auf ihren gewohnten Luxus verzichten. Schließlich sind die Kabinen auf Kreuzfahrt-Schiffen bekanntermaßen spärlich eingerichtet und wenig geräumig. Die Rederei TUI Cruises hat nun einige der Kabinen ausgebaut. Aber Achtung: Der Neubau ist nicht für alle Passagiere gedacht!

Kreuzfahrt: Reederei stellt neue Kabinen vor

Der Suiten-Bereich von „Mein Schiff“, einer Marke der Reederei TUI Cruises, lässt viele Kreuzfahrt-Liebhaber hellhörig werden. Auf der „Mein Schiff Relax“ können Gäste ab jetzt noch mehr Komfort im Urlaub genießen, um sich vollends wohl zu fühlen. Der Haken: Der Neubau gilt nur für den Suiten-Bereich. Er umfasst unter anderem zwei Restaurants, die zusätzlich zur X-Lounge und X-Bar im Suiten-Bereich besucht werden können. Außerdem wurde der Sonnenbereich erweitert.

Auch die hohe Anzahl der Balkonkabinen, für die die Mein Schiff Flotte bekannt ist, konnte nochmal auf ganze 85 Prozent gesteigert werden, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. Normalerweise bieten fünf verschiedene Suiten-Kategorien den Passagieren die Wahl von den rund 26 Quadratmeter großen Junior Suiten bis zu den etwa 45 Quadratmeter großen Weitblick Suiten. Nun sind zwei ganz neue hinzugekommen.

Zwei neue Suiten

Die zwei neuen „Große Freiheit Suiten“ erstrecken sich auf einer Fläche von 88 Quadratmeter über zwei Decks! Jeweils eine eigene Veranda auf jedem Deck, zwei Schlaf- und Badezimmer sowie eine Infrarot-Sauna bieten hier Platz für bis zu sechs Personen. Ein Muss für Kreuzfahrt-Fans!

Die Neuerungen stehen ganz unter dem Motto: „mehr Vielfalt und Freiraum für Suiten-Gäste“. So können Passagiere der Mein Schiff Relax eine noch exklusivere und komfortablere Kreuzfahrt genießen. Da es die „Große Freiheit Suiten“ nur zweimal gibt, empfiehlt die Reederei, sich mit der Buchung zu beeilen!