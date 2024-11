Kreuzfahrt: Familie hilflos gestrandet – Gäste filmen dramatische Szenen

DAS muss der absolute Horror sein: Eigentlich plante eine Familie nur einen Ausflug mit ihrem Boot – plötzlich musste ihnen ein Kreuzfahrt-Schiff zur Hilfe eilen! Die dramatischen Rettungs-Szenen wurden von Gästen des Dampfers festgehalten.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag (15. November), wie das Online-Portal „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet. Die „Voyager of the Seas“ von Royal Caribbean International musste zur Seenotrettung eilen. Eine Familie und ihr Hund waren im offenen Meer, einige Seemeilen vor der afrikanischen Küste entfernt, aufgrund eines Maschinenausfalls gestrandet.

Kreuzfahrt-Schiff hatte zwei aufeinanderfolgende Seetage

Die Besatzung der „Voyager of the Seas“ zögerte keine Sekunde und griff ein. Der Dampfer war zu diesem Zeitpunkt zwischen den Häfen Cartagena (Spanien) und Las Palmas auf Gran Canaria unterwegs, hatte zwei aufeinanderfolgende Seetage.

Ein Beiboot des Kreuzfahrtschiffes wurde ins Wasser gelassen. Die Familie in Not konnte so gerettet werden. Unklar ist, wie viele Menschen sich genau an Bord des gestrandeten Bootes befanden. Fakt ist aber: Alle kamen heile aus dem Boot wieder heraus – inklusive Hund.

Kreuzfahrt-Schiff setzte Fahrt nach Gran Canaria fort

Die spektakuläre Rettung wurde von einigen Gästen mitgefilmt. Ausschnitte davon landeten auch in den sozialen Netzwerken. Die „Voyager of the Seas“ setzte ihre Fahrt nach Gran Canaria fort. Dort wurde die Familie auch von Bord gelassen. Die „Voyager of the Seas“ befand sich auf einer Transreise von Barcelona in Spanien über den Atlantik nach Port Canaveral in den USA.

