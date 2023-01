Kreuzfahrt: Ehepaar lebt auf Kreuzfahrtschiff – der Grund macht sprachlos

Angelyn Burk und ihr Ehemann Richard haben für ihren Ruhestand besondere Pläne: Das Paar aus Seattle entschied sich dazu, seinen Lebensabend auf einem Kreuzfahrt-Schiff zu verbringen. Doch wieso geben die beiden Senioren ihr bisheriges Zuhause auf und schippern stattdessen auf hoher See?

Die Erklärung der amerikanischen Eheleute klingt ganz schön kurios: Sie sparen damit Geld! Bei dem Gedanken an die luxuriösen Dampfer ziemlich unvorstellbar, doch Richard liefert erstaunliche Details: „Wir haben ausgerechnet, dass wir mit dem, was wir gespart haben, mit etwa 100 Dollar pro Tag ganz gut leben können.“ Für den Alltag an Bord des Kreuzfahrt-Schiffes völlig ausreichend.

Auf dem Kreuzfahrt-Schiff sparen die Rentner mächtig Geld

Würden Angelyn und Richard hingegen weiterhin in ihrem Haus wohnen, so müssten die beiden Rentner im Monat umgerechnet rund 3.300 Euro für ihre Hypothek, Wasserausgaben und Co. aufbringen. Hinzu kämen selbstverständlich auch noch Kosten für den täglichen Bedarf. Diese Extra-Euros fallen im Gegensatz bei der Kreuzfahrt komplett weg – dort ändere sich am Gesamtpreis der Reise nämlich nichts mehr.

Ganz stressfrei ist das Kreuzfahrt-Leben allerdings nicht. „Wir sind eigentlich andauernd online und suchen nach den günstigsten Preisen bei den Kreuzfahrt-Unternehmen und welche Reisen im Angebot sind“, verriet die ehemalige Buchhalterin. Doch der Aufwand lohne sich – immerhin können Angelyn und Richard seitdem die beeindruckenden Kreuzfahrtschiffe samt Whirlpool, umfangreichem Service und Co. ihr Zuhause nennen.

Kreuzfahrt-Schiff-Rentner sehen weiterhin ihre Liebsten

Und was passiert mit dem Häuschen des Rentnerpaares in den Staaten? Dort kommen aktuell noch drei ihrer fünf Kinder unter. Schon bald soll die einstige Wohlfühloase allerdings verkauft werden. Auf den einen oder anderen Besuch von Angelyn und Richard müssen deren Angehörige aber trotz Kreuzfahrt nicht verzichten – das Paar habe nämlich vor, die Landaufenthalte regelmäßig bei Freunden oder der Familie zu verbringen.