Kreuzfahrt: Tödliches Drama! US-Star stirbt während Arbeit an Bord

Er kam auf das Kreuzfahrt-Schiff, um mit seiner Arbeit Menschen Freude zu schenken – doch stattdessen kehrte US-Amerikaner Scott Alexander nie wieder nach Hause zurück. Der „America’s got Talent“-Kandidat starb an einem Schlaganfall, während er auf einer Kreuzfahrt als Zauberer engagiert war.

Kreuzfahrt: Familienvater stirbt während Reise

Der 52-jährige Scott Alexander war auf einer Kreuzfahrt durch die Karibik dabei, ließ drei Kinder und seine Frau Jenny zuhause zurück in Pennsylvania. Nun wird die Familie ihn nie wiedersehen.

Wie Ehefrau Jenny auf Instagram mitteilte, erlitt der Amerikaner während seinem Engagement auf der Kreuzfahrt einen Schlaganfall. „Ich habe meinen Mann verloren. Meine Kinder haben ihren Vater verloren. Er erlitt einen Schlaganfall, als er auf einem Kreuzfahrtschiff in St. Kitts arbeitete, und kam nicht zu uns nach Hause. Wir sind erschüttert. Bitte schließen sie uns in ihre Gebete mit ein.“

Kreuzfahrt-Zauberer war 2011 im TV zu sehen

Scott Alexander nahm an der sechsten Staffel der Talentshow „America’s got Talent“ teil, schaffte es 2011 bis ins Viertelfinale. Bei seinen Auftritten war Ehefrau Jenny seine Assistentin, ließ mit ihm gemeinsam einzelne Personen verschwinden und wieder auftauchen – sogar einen Gospelchor konnte er mit seinen Zauberkünsten verschwinden lassen. Diese Auftritte werden seine Fans wohl immer in Erinnerung bleiben.

In den sozialen Netzwerken bekunden auch viele US-Künstler ihr Beileid, darunter der gelähmte Stuntmann und Entfesselungskünstler Jonathan Goodwin: „Ein brillanter und kreativer Zauberer hat uns heute verlassen. Scott Alexander war fabelhaft und er hat uns mit großartigen Darbietungen und großartigem Material beschenkt, das seinen Namen voranbringen wird. Ein echter Verlust. Scott war einer der wirklich Guten.“

Zauberer Paul Armstrong kondoliert ebenfalls, wie „Daily Mail“ berichtet: „Die Welt der Magie ist heute ein ärmerer Ort. Schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Scott Alexander. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“