Kreuzfahrt: Große Rettungsaktion! Menschen geraten in Seenot – es zählt jede Sekunde

Von wegen Ruhe, Urlaub und Entspannung! Auf den letzten Metern erlebte die Besatzung eines Kreuzfahrtschiffes ein Drama auf Leben und Tod.

Ein Schiff der Reederei MSC war am vergangenen Wochenende (14./15. Januar) gerade auf der Rückreise von Cozumel (Mexiko) nach Port Canaveral (Florida/USA), als die Crew im Wasser eine erschreckende Beobachtung machte.

Kreuzfahrt: Crew erblickt Menschen in Seenot

Beim Blick aufs Meer erblickte die Besatzung der MSC Meraviglia ein Boot, das 24 Menschen an Bord hatte – und in Seenot geraten war. „Unsere Crew informierte die US-Küstenwache und begann sofort mit einer Rettungsoperation“, hieß es in einem Statement der Reederei.

Passagier Rick erinnert sich an die bewegenden Szenen. „Sie wurden wirklich herumgeschleudert, während sie versuchten, in der rauen See zu überleben“, beschreibt er die lebensgefährliche Situation der armen Seelen in Seenot.

Kreuzfahrt-Schiff muss 24 Personen retten

Die 24 Personen wurden an Bord des Kreuzfahrtschiffes gebracht, wo sie sofort vom medizinischen Personal untersucht wurden. Anschließend erhielten sie eine Unterkunft an Bord und wurden bis zum Zielhafen in Florida mitgenommen.

Mehr News:

Dass Flüchtlinge oder Migranten auf dem Seeweg in die USA in Not geraten, ist keine Seltenheit. Wie das Portal „clickorlando.com“ berichtet, sammelten zwei Kreuzfahrtschiffe erst wenige Tage zuvor rund zwei Dutzend Migranten vor der Küste Floridas auf. Die US-Küsten- und Grenzwache in South Florida verzeichnet den höchsten Anstieg an Zuwanderung per Boot seit fast zehn Jahren.