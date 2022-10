Kreuzfahrt: Bittere Nachricht für Urlauber – Reederei streicht Reisen für ein ganzes Jahr!

Kreuzfahrt komplett gestrichen! Reederei wirft Pläne über Bord.

In einer Mitteilung bekamen die Urlauber die bittere Absage für ihre Kreuzfahrt überbracht. Der Grund für die überraschende Entscheidung ist ernst.

Die italienische Reederei Costa Crociere hat kürzlich die meisten bislang geplanten Reisen der Costa Fortuna für die Saison 2023/24 gecancelt, wie „Cruise Industry News“ berichtet. Betroffen sind alle Fahrten in dem Zeitraum zwischen April 2023 und April 2024. Viele Urlauber freuten sich schon auf eine außergewöhnliche Routentour im östlichen Mittelmeer. Von Istanbul aus sollte es über Israel, Ägypten, die Türkei und Griechenland gehen.

Die Deutschen lieben Kreuzfahrt-Reisen:

Am beliebtesten sind Kreuzfahrten mit weitem Abstand bei US-Amerikanern, gefolgt von Chinesen – dann folgen die Deutschen

Über 30 Prozent der weltweiten Kreuzfahrtschiffe werden in der Karibik eingesetzt, damit ist sie vor dem Mittelmeer das beliebteste Fahrtgebiet

Die beliebtesten Fahrtgebiete unter den deutschen Kreuzfahrern sind Nordeuropa und das westliche Mittelmeer

Eigentlich war die Costa Venezia für diese Kreuzfahrt angesetzt. Doch weil die Flotte in das neue „Costa by Carnival-Konzept“ eingebunden werden soll, ersetzte man sie durch die Costa Fortuna. Jetzt wurde der Plan jedoch erneut über Bord geworfen.

DAS ist der ernste Grund für die Absage

Internationale Beschränkungen seien der Grund für die Absage: „Das Produkt ist ideal für einige Nationalitäten, die im aktuellen Szenario keinen Zugang dazu haben“, wird das Unternehmen von „Cruise Industry News“ zitiert. Gemeint sind wohl die Reisebeschränkungen von russischen Passagieren.

Costa Crociere will betroffene Gäste in Kürze über alle relevanten Informationen, Alternativen und Stornierungsmöglichkeiten in Kenntnis setzen. Das Schiff Costa Fortuna werde von April 2023 bis April 2024 auf neuen Routen eingesetzt, welche die Reederei demnächst veröffentlichen will.