Kreuzfahrt-Passagiere betreten Kabine – bei diesem Anblick bereuen sie ihre Reise sofort

Viele Menschen erfüllen sich auf einer Kreuzfahrt einen Lebenstraum. Einmal über die Weltmeere schippern und dabei von einem atemberaubenden Ort zum nächsten gelangen. Dazu genießen die Reisenden auf See das reichhaltige Freizeitangebot an Deck.

Wer sich auf der Kreuzfahrt von all den Erlebnissen erholen oder einfach nur ein bisschen Privatsphäre braucht, den zieht es auf seine Kabine. Wehe doch, wenn ausgerechnet der Rückzugsort zum Ärgernis wird. So erlebte es ein Paar auf einer Reise mit Aida Cruises und klagte sein Leid im Interview mit unserem Partnerportal „MOIN.de“.

Kreuzfahrt: Paar enttäuscht von Kabine

Die Kabine auf dem Kreuzfahrt-Dampfer „Aida Nova“ habe den Ansprüchen der Reisenden nicht genügt. So klagte das Paar über „sehr störendes blaues Licht“, das von der Balkon-Balustrade ausgehe. Dazu liege der Balkon auf der rechten Seite der Kabine und habe keine freie Sicht auf das Meer.

Zudem habe die Balkontür dem Paar den letzten Nerv geraubt. Denn die habe durch den Seegang auf der Kreuzfahrt Klopfgeräusche von sich gegeben. All diese Punkte haben dem Paar die Reise ordentlich vermiest. So sehr, dass eine weitere Reise mit der Reederei für beide nicht in Frage käme.

Seine Kreuzfahrt mit der „Aida Nova“ stimmte ein Paar unzufrieden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Lobeca

Kreuzfahrt-Tipp: So bekommst du die perfekte Kabine

Dabei hat die „Aida Nova“ zahlreiche verschiedene Kabinen zur Auswahl. Wenn du bei deiner Kreuzfahrt keine unangenehme Überraschung erleben willst, kannst du dir vor der Buchung im Aida-Kabinenfinder einen Überblick verschaffen. Hier kannst du zumindest die genauen Positionen der Kabinen inklusive der Balkone checken.

Über welche Kabine sich das Paar beschwert hat, kannst du hier bei unserem Partnerportal „MOIN.de“ nachlesen