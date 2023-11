Kreuzfahrt: Besorgnis unter „Mein Schiff“-Urlaubern – sinkt die Qualität immer mehr?

Das Rauschen des Meeres, endlose Entspannung und ein Hauch von Luxus: Kreuzfahrten sind nach wie vor ein Traumurlaub für viele. Besonders die Schiffe von „Mein Schiff“ und Aida haben in den letzten Jahren eine breite Fangemeinde gewonnen. Doch unter den begeisterten Urlaubern wächst eine gewisse Besorgnis.

Was einst vor allem Familien und Rentner anzog, zieht nun auch junge Singles und Pärchen an. Eine Kreuzfahrt mit „Mein Schiff“ verspricht ein Rundum-Sorglos-Paket – Essen, Entspannung und Entertainment sind inklusive.

Kreuzfahrt: Besorgnis unter „Mein Schiff“-Urlaubern

Die Flotte von „Mein Schiff“ umfasst mittlerweile acht verschiedene Modelle, die alle auf ihre Art Luxus und Unterhaltung bieten. Doch stellen sich immer mehr Kreuzfahrt-Fans die Frage: Können diese Giganten der Meere die hohen Erwartungen überhaupt noch erfüllen? Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Diejenigen, die das wohl am besten beurteilen können, sind die treuen „Mein Schiff“-Urlauber selbst. In einer Facebook-Gruppe teilen sie ihre Ansichten und Erfahrungen. Und dabei zeigen sich gemischte Gefühle.

Eine Person, die 2019 ihre erste Kreuzfahrt mit „Mein Schiff“ gemacht hat, schreibt besorgt: „Wir waren begeistert, aber jetzt planen wir unsere nächste Fahrt für das nächste Jahr mit der ‚Mein Schiff 6‘. Doch nun habe ich von vielen gehört, dass die Qualität stark nachgelassen hat.“ Lies mehr dazu auf MOIN.DE.

Sinkt die Qualität immer mehr?

In den Kommentaren sind die Meinungen geteilt, aber eines fällt immer wieder auf: Viele „Mein Schiff“-Gäste berichten von einer reduzierten Speisekarte im Restaurant „Atlantik/Mediterran“, da jetzt in beiden Restaurants ähnliche Menüs angeboten werden. Ein Gast, der derzeit auf der „Mein Schiff 5“ weilt, bemerkt, dass es weniger Personal in den Restaurants zu geben scheint, was zu längeren Wartezeiten führt.

Dennoch sind die meisten „Mein Schiff“-Fans der Meinung, dass die Qualität trotz der Veränderungen immer noch sehr gut ist. Es scheint, als sei die Liebe zu diesen Kreuzfahrten stärker als die Unannehmlichkeiten. Mehr Details erfährst du in diesem Artikel bei MOIN.DE.