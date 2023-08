Kreuzfahrt: Reisende außer sich – Angebot soll plötzlich extra kosten

Auf einer Kreuzfahrt erwarten die meisten Gäste Luxus pur, wie zum Beispiel gut ausgestattete Kabinen und hochwertiges Essen. Schließlich haben die meisten Kreuzfahrt-Reisenden auch eine Menge Geld in die Hand genommen, um sich den Trip leisten zu können.

Umso ärgerlicher reagierten einige Gäste der Reederei „Celebrity Cruises“, als sie heraus fanden, dass ein Gratis-Angebot jetzt etwas kosten soll. Doch die Reederei gibt Entwarnung.

Kreuzfahrt: Müssen Gäste für Kekse drauf zahlen?

Wie „Kreuzfahrttester.com“ berichtet, waren es die Gäste auf dem Kreuzfahrtschiff „Celebrity Equinox“, die von dem neuem kulinarischen Angebot an Bord so gar nicht begeistert gewesen sein sollen. So hat eine kleine Leckerei für ziemlich viel Ärger gesorgt, als die Reederei den Reisenden einen besonderen Premium-Keks andrehen wollte.

Für ganze zwei Dollar plus 20 Prozent Trinkgeld sollte es an Bord der „Celebrity Equinox“ warme, handgefertigte Schokoladenkekse geben – für viele Kreuzfahrt-Fans absolute Wucher! Zumal die ofenwarmen Kekse wohl bisher kostenlos gewesen waren.

„Zwei Dollar für einen Keks?! Während ich auf dem Meer schwebe, fühle ich mich jetzt wie im Cookie-Himmel beraubt!“, kommentiert jemand in den sozialen Medien das Keks-Angebot. Ein weiterer findet: „Ich habe schon viele Verschwörungstheorien gehört, aber das Schoko-Keks-Komplott toppt alles!“

Kreuzfahrt: Reederei gibt Entwarnung

Die Aufregung war aber umsonst, wie „Celebrity Cruises“ schnell klar stellte. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte laut „Kreuzfahrttester.com“: „Wir bieten immer noch kostenlose Kekse an. Dies ist lediglich ein zusätzliches Angebot für Gäste, die die ganz frische Erfahrung gegen Gebühr wünschen. Unsere Standardkekse bleiben also kostenlos.“

Doch was genau ist der Unterschied zwischen den beiden Keksen? Ein Kreuzfahrt-Gast hat es selbst getestet, gibt dazu an: „Der teure war etwas wärmer und hatte vielleicht einen Hauch mehr Schokolade, aber offen gesagt? Beide waren himmlisch.“