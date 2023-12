Kreuzfahrt: Beliebte Aida-Tour plötzlich 1.000 Euro teurer – übler Verdacht kommt auf

Zu den beliebtesten Kreuzfahrtreedereien gehört zweifellos Aida. Für den deutschen Markt sind derzeit 13 Schiffe mit einer Kapazität von rund 30.800 Betten unterwegs. Die Schiffe zeichnen sich durch viel Luxus und Erholung aus. Swimmingpools, Wellness-Angebote und Spitzengastronomie soweit das Auge reicht. Der Traum vieler deutscher Urlauber.

+++Kreuzfahrt: Urlaub in teurer „Mein Schiff“-Kabine wird zum Desaster – Familie kriegt keinen Schlaf mehr +++

Diesen Traum wollte sich auch die Passagierin in der nachfolgenden Geschichte erfüllen. Gespannt suchte sie online nach Angeboten und begann, ihre Reise zu planen. Doch dann folgte der Schock. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete.

Aida-Kreuzfahrt: Unfassbarer Preishammer bei Buchung

Als eine potentielle Aida-Passagierin ihre Traumreise buchen wollte, traute sie ihren Augen nicht. Die Preise, die sie auf dem Bildschirm sah, waren schockierend hoch. Laut „MOIN.DE“ berichtete sie daraufhin in einer Facebook-Gruppe, in der sich viele andere Kreuzfahrtbegeisterte tummelten, von dem unfassbaren Angebot. Besonders interessiert war sie an einer 14-tägigen Reise auf der „Aida Blu“ in der Adria und nach Griechenland.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Aida-Schiff verlässt den Hafen – plötzlich hören Passagiere einen lauten Schrei an Deck

Die zweiwöchige Reise in den sonnigen Süden sollte im nächsten Jahr stattfinden und ein richtiger Familienurlaub werden. Die Kundin suchte nach einem passenden Angebot für zwei Erwachsene und einen Jugendlichen. Sie fand ein Angebot, das ihr auf Anhieb gefiel: 5.240 Euro sollte der Spaß kosten. Sie zögerte nicht lange und drückte auf Buchen. Dann war das Angebot weg.

Ein Klick später und tausend Euro teurer

Niemand hätte geahnt, dass ein Preis so schnell in die Höhe schießen kann. Nachdem die Frau per Mausklick auf den „Buchen“-Button drückte, war sie fassungslos: Das Angebot, das zuvor knapp 5.300 Euro kosten sollte, ist auf einen Schlag teurer geworden. Dieselbe Reise wurde jetzt für satte 6.520 Euro angeboten. „Über das Buchungstool von Aida ist zu erkennen, dass der Unterschied zwischen den Reisen lediglich der Startpunkt ab Triest ist. Ist das über 1.000 Euro mehr wert?“, schreibt „MOIN.DE“ dazu. Die Kundin jedenfalls war fassunglos.

Das könnte dich auch interessieren:

Sie hat einen schwerwiegenden Verdacht, was der Grund für die plötzliche Preiserhöhung sein könnte. Sie vermutet, dass Aida mit dem Flug zum Ausgangspunkt Geld verdienen will. Aber ist das wirklich so? „MOIN.DE“ hat bei der Reederei nachgefragt. Lies hier den ganzen Artikel zum Thema.