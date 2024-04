Kreuzfahrt-Gäste erleben Horror-Szenario auf der Reise – plötzlich geht nichts mehr

Absolutes Horror-Szenario bei einer Kreuzfahrt! Plötzlich spielten sich an Bord dramatische Szenen ab. Es ging nichts mehr.

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich der Entspannung dienen – doch diese Kreuzfahrt endete im absoluten Desaster! Für die Passagiere sollte es der Traum-Urlaub auf den Kanaren werden. Dann ging es an Bord der „Aida Stella“ plötzlich turbulent zu. Davon berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“.

+++Kreuzfahrt: Tui und Aida bauen Schiffe drastisch um – das müssen Passagiere wissen+++

Kreuzfahrt-Passagiere stehen plötzlich im Dunkeln

Viele Passagiere kehrten mit einem mulmigen Gefühl wieder zurück nach Hause. Wie konnte es zu diesem Schock mitten an Bord kommen? Das ist die Frage, die sich die jetzt die Urlauber stellen.

Es passierte am 24. März auf dem Weg von den Kanaren in Richtung Mallorca. Die „Aida Stella“ stoppte plötzlich, es wurde stockdunkel an Bord! Ein echtes Grusel-Szenario für die zahlreichen Gäste, die sich auf dem Schiff befanden.

+++Kreuzfahrt: Stellt Reederei kostenfreies Angebot ein? Familien verstehen die Welt nicht mehr+++

Das Unheil auf dem Kreuzfahrt-Schiff war schnell vorbei

Doch was war passiert? Es kam wohl zu einem größeren technischen Ausfall. Unmittelbar nach dem es stockfinster wurde, wurde das Notstromaggregat an Bord aktiviert. Unter anderem die Kartenzahlung war an Bord zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich, weil elektronische Systeme kurzfristig ausfielen.

Das Unheil war schnell vorbei: Einige Minuten später konnte das Schiff schon wieder die Fahrt in Richtung Mallorca aufnehmen. Doch der Stromausfall blieb für einige Passagiere nicht ohne Folgen.

Mehr Themen und News:

Elektronische Geräte defekt

Einige Reisende berichteten im Internet davon, dass ihre elektrischen Geräte während des Aufladens vom Stromschlag betroffen gewesen seien. Dann seien die Geräte nicht mehr einzuschalten gewesen. Seitdem seien sie nicht mehr funktionstüchtig.

Was die Aida-Community jetzt für eine Vermutung äußert, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Zu dem Artikel geht es hier.