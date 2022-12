Kreuzfahrt: Aida kann beliebten Hafen nicht anfahren – der Grund ist ernst

Für einige Menschen gibt es kein besseres Weihnachtsgeschenk als eine Kreuzfahrt an den Feiertagen. Das Jahr 2022 mit Blick über den weiten Horizont ausklingen lassen und dabei viele neue Abenteuer erleben. Dieser Traum wird für viele Kreuzfahrt-Fans nun wahr, doch es gibt ein Problem.

Am 1. Weihnachtstag stach die „Aida Stella“ mit hunderten Passagieren an Bord in See. Auf der Kreuzfahrt sollen einige Ziele im Mittelmeer- und Atlantikraum angesteuert werden. Doch nun musste es zu einer ungewollten Planänderung kommen.

Kreuzfahrt: Aida-Schiff muss DIESEN Hafen auslassen

Auf der diesjährigen Weihnachts- und Silvesterreise mussten Passagiere der „Aida Stella“ kurz nach Ablegen des Schiffes eine kleine Hiobsbotschaft verkraften. Wie „Kreuzfahrt-aktuelles.de“ schreibt, wird der Dampfer am kommenden Donnerstag (29. Dezember) nicht den geplanten Halt in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon machen können.

Anfang Dezember erlebten Passagiere auf der „Aida Bella“ eine noch weitaus schlimmere Situation. Aufgrund eines aufziehenden Sturms konnten viele geplante Häfen auf der Winterroute entlang der Kanaren nicht angefahren werden, Landtage wurden gestrichen. Auch in diesem Fall muss der Fahrplan geändert werden, allerdings nicht wegen des schlechten Wetters.

DAS ist der ernste Grund

Wie „Kreuzfahrt-aktuelles.de“ berichtet, streiken die Lotsen vor Ort, die für den Einlauf des Schiffes nicht fehlen dürfen. „In den letzten Wochen kam es immer wieder zu Streiks der Lotsen und einige Reisen von verschiedenen Kreuzfahrtschiffen mussten bereits angepasst werden“, heißt es. Als Alternative für den Ausfall des beliebten Hafens in Portugal, bekämen die Gäste einen verlängerten Aufenthalt in der spanischen Hafenstadt Càdiz.

Noch mehr News:

Am Mittwoch lege das Schiff an und verweile dort einfach einen Tag länger als geplant. Es folgt ein Seetag bis der Kussmund-Dampfer zur Inselhauptstsadt Madeiras, nämlich Funchal, kommt. Dort können die Passagiere an Silvester dem berühmten Feuerwerk von Madeira zum Jahreswechsel bestaunen. Am 6. Januar endete die Kreuzfahrt-Reise auf Palma De Mallorca.