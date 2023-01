Kreuzfahrt: Passagier ist schon vor Abfahrt mit den Nerven am Ende – „Vorfreude lässt zu wünschen übrig“

Eigentlich fiebert ein Mann schon seiner nächsten Kreuzfahrt mit der „Aida Sol“ entgegen. Eine Traumreise entlang der Kanarischen Inseln soll es werden. Doch bereits vor Abfahrt gibt es Probleme.

Bevor es losgehen soll, will der Mann noch wichtige Details klären. Beispielsweise die Sitzplatzbuchung in seinem Flugzeug. Doch das ist schwieriger als erwartet.

Kreuzfahrt: Urlauber DESHALB ratlos

„Was soll ich sagen, die Vorfreude lässt zu wünschen übrig. Alles sehr kompliziert, per App kann man gar nichts machen. Sitzplatzreservierung im Flugzeug fast unmöglich. Ständig ist ein Fehler bei myAida. So macht Urlaub keinen Spaß“, regt sich der Urlauber in einer Facebook-Gruppe auf. In den Kommentaren berichten andere Kreuzfahrt-Fans ebenfalls von Schwierigkeiten mit der App. Manche dagegen sehen das Problem nicht, bei ihnen hätte bislang alles einwandfrei mit der App funktioniert.

Doch fast alle haben den gleichen wertvollen Tipp für den Mann: „Vieles wird einfacher, wenn du die Web-Version nutzt“, heißt es vielfach. Das probiert er direkt mal aus und meldet kurze Zeit später einen Erfolg. Allerdings hakt der Urlauber offensichtlich bei der Reederei noch einmal nach und will dem App-Problem auf den Grund gehen. Nach einem langen Telefonat konnte ihm dann nach seinen Angaben zufolge geholfen werden.

„Aida hat den Fehler gefunden, jetzt geht alles. Ich freu mich total aufs Schiff“, berichtet er. So schnell kann die Stimmung auch wieder kippen. Dann kann die Kreuzfahrt am 26. Februar 2023 ja beruhigt starten.