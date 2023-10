Kreuzfahrt: Frau geht an Bord der Aida – beim Ablegen folgt der erste Schock

Egal ob es das erste Mal ist oder man es schon öfter getan hat: Eine Kreuzfahrt ist immer wieder etwas Besonderes und unvergesslich.

Eine Influencerin wird ihre Kreuzfahrt mit der Aida wohl auch nicht so schnell vergessen: Das lag allerdings nicht direkt am Service an Bord, sondern an einer ganz anderen Sache…

Influencerin gibt Einblicke von Kreuzfahrt

Insgesamt 216.000 Menschen folgen der Influencerin Justine Schlütter auf Instagram. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ schreibt, berichtet Schlütter auf Social Media von Partys mit Freunden und romantischen Urlauben mit ihrem Freund.

Und natürlich dürfen auch Erinnerungen von ihrer Kreuzfahrt nicht fehlen. Diese begann am 9. Oktober. In ihren Instagram-Storys gewährt die Influencerin einen Einblick darüber, was sie an Bord so treibt. Dabei startete ihre Reise mit einem kleinen Schrecken.

Erster Abend mit Freunden und Musik

In der Kabine konnte sich die junge Frau mit ihrem Partner noch freuen. Auf einer Karte entdeckten sie viele Köstlichkeiten. Darunter auch eine Flasche Sekt. Danach ging es zur Sicherheitsunterweisung. Am Abend konnte das Social-Media-Couple dann endlich abschalten.

Zusammen mit Freunden und Musik bestritten sie den Abend – dann war es kurz vorbei mit der guten Stimmung. Es folgte ein kurzer Schreck-Moment. „Ich habe mich gerade so erschrocken, als ich dieses Blashorn da oben gesehen habe. Das hat uns echt weggebummst“, erzählte Justine Schlütter.

Schiffshorn sorgt für Schock

Damit meint sie das Schiffshorn. Das wird üblicherweise vor dem Ablegen eingesetzt. Das Hupen soll andere Verkehrsteilnehmer auf dem Wasser warnen. Boots- und Schiffsführer kündigen so ein Manövrieren an. Zur Schockstarre noch vor der Reise diente es im Falle der Influencerin auch. Wie es für Justine Schlütter dann weiterging, liest du im Artikel bei „MOIN.DE“.