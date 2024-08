Kreuzfahrt: Aida-Gäste in Aufruhr! Sparkurs sorgt für Unruhe – Experte enthüllt brisante Details!

Die Technologie ist weltweit im starken Wandel. Auch die Kreuzfahrtbranche muss sich anpassen. Dabei werden die Schiffe nicht nur immer größer, Aida setzt dazu noch auf moderne Technik.

Doch einige Neuerungen stoßen bei Gästen und Crew-Mitgliedern auf Kritik. Ein Kreuzfahrt-Experte erklärt, wie die Zukunft bei Aida aussehen könnte und was Urlauber erwartet.

Kreuzfahrt-Revolution bei Aida

Auf der „Aida Nova“ steht ein heftiger Kreuzfahrt-Wandel bevor. Die Crew bekommt Unterstützung durch einen neuen Roboter. Der übernimmt nachts die Reinigung der Außendecks. Dann müssten weniger Crew-Mitglieder in der Nachtschicht eingesetzt werden.

Im ersten Moment dürfte das vor allem für die Crew vielversprechend klingen, doch die Reaktionen der Urlauber sind anders. Einige sogen sich darüber, dass diese „Unterstützung“ irgendwann die komplette Crew ersetzen könnte. Darunter könnte letztendlich das zwischenmenschliche Gefühl und die persönliche Betreuung an Bord leiden.

Experte wird zu Robo-Kräften deutlich

Doch Professor Dr. Alexis Papathanassis vom Institut für Maritimen Tourismus kann die Kreuzfahrt-Urlauber beruhigen. „Da der Reinigungsroboter für die nächtliche Reinigung der Außendecks vorgesehen ist, teile ich nicht die Sorge, dass dies zu einem Verlust der menschlichen Interaktion mit der Besatzung führen wird“, erklärt der Kreuzfahrt-Experte gegenüber „MOIN.DE“.

Mehr Reinigungsroboter bedeuten laut Papathanassis nicht, dass die Gäste weniger Kontakt mit der Crew hätten. „Zum einen haben Reinigungsteams und Housekeeping-Personal den geringsten Austausch mit den Gästen und zum anderen ist weiterhin Personal erforderlich, um den Roboter zu bedienen, zu warten und den Betrieb zu überwachen.“

Technik bald auch auf anderen Schiffen?

Doch nicht nur bei Aida könnte diese Technik in Zukunft eingesetzt werden. Der Kreuzfahrt-Experte erwartet langfristig eine zunehmende Verbreitung von Robotik und smarten Technologien an Bord von Kreuzfahrtschiffen. „Weil sie Platz und letztlich Kosten sparen, insbesondere angesichts des Arbeitskräftemangels in der Kreuzfahrtbranche und im Gastgewerbe im Allgemeinen“.

