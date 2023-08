Kreuzfahrt: Sittenverfall an Bord? Dreiste Urlauber ziehen alle Blicke auf sich

Eine Kreuzfahrt ist wie das Abtauchen in eine andere Welt. Die großen Kreuzfahrt-Schiffe wirken oft wie ein kleines eigenes Dorf, auf denen eigenen Regeln gelten und die Miturlauber schnell wie Nachbarn wirken, denen man jeden Tag aufs Neue über den Weg läuft.

Doch genauso wie im Alltag, kann man sich auch während eines Kreuzfahrt-Urlaubs über seine Mitmenschen ärgern oder von bestimmten Verhaltensweisen genervt sein. Zumindest auf der Aida fällt Reisenden immer wieder ein Benehmen auf, das für sie gar nicht geht, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

Kreuzfahrt: Urlauber lassen „jeden Respekt vermissen“

In einer Facebook-Gruppe für Aida-Reisende und Fans machte eine Frau ihrem Ärger nach einer Kreuzfahrt Luft, weil sie in Restaurants immer wieder ein bestimmtes Verhalten bemerkte. So sind einige Kreuzfahrt-Gäste wohl nicht in der Lage, sich an die festgelegte Kleiderordnung der Aida-Gastronomie zu halten.

Urlauber, die in Achsel-T-Shirts, Badehose und Badelatschen in den feineren Restaurants an Bord auftauchten, lassen aus Sicht der Frau „jeden Respekt vermissen“. Das können viele andere Aida-Fans nur unterschreiben, laut unserem Partnerportal „MOIN.de“ sammeln sich über 500 Kommentare unter dem Beschwerde-Beitrag.

Kreuzfahrt: Sittenverfall an Bord der Aida?

Viele Kreuzfahrt-Kenner vermuten sogar einen zunehmenden Sittenverfall an Bord der Kussmund-Flotte, schließlich sei solch ein Verhalten früher nicht üblich gewesen.

Einige Aida-Gäste fordern daher drastische Konsequenzen für die leger gekleideten Mitreisenden – zum Beispiel, dass diese direkt am Eingang zum Lokal abgewiesen und zum Umziehen auf die Kabine geschickt werden. Schließlich stehe an jeder Tür zu den Restaurants der Hinweis, dass ab 18 Uhr lange Hosen getragen werden müssen.

Welche kuriosen Modevorlieben sich die Gäste auf einer Aida-Kreuzfahrt außerdem noch erlauben, kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.de“ lesen.