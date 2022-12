Kreuzfahrt: „Aida“ startet besonderes Weihnachts-Angebot – doch Kunden sind nicht begeistert: „Muss das sein?“

Aida hat fantastische Neuigkeiten für die Passagiere der „Prima“. Die Reederei hat die Weihnachtszeit eingeläutet – auch auf dem Kreuzfahrtschiff.

Gäste, die mit der „Aida Prima“ in dieser Saison zu den Metropolstädten Westeuropas oder ab Hamburg nach Norwegen aufbrechen, erwartet das allseits beliebte „Winterwunderland“. Doch zwischen den Kreuzfahrt-Fans gibt es auch einige, die dadurch nicht in Stimmung kommen. Sie kritisieren vor allem ein Angebot der Reederei.

Kreuzfahrt: Kritik an Aida wegen Weihnachts-Aktion

Vom 1. Advent an bis zum 24. Februar kannst du an Bord des Schiffes das „Winterwunderland“ entdecken. Auf dem Sportaußendeck befindet sich nun eine etwa 200 Quadratmeter große Eisbahn und natürlich gibt’s dort den ein oder andern Glühwein zum Genießen. Die Weihnachtsstimmung an der Nordsee ist damit offiziell losgetreten.

Doch nun werden kritische Stimmen laut. Auf Facebook beschwert sich ein Nutzer über die Energieverschwendung auf dem Schiff. Besonders die Eisbahn findet er sündhaft verschwenderisch. „Muss das sein? Reicht es nicht, dass die Schiffe die größten Umweltsünder sind? Jetzt eine Eisbahn und unsereins soll Energie sparen“, beschwert sich ein Facebook-Nutzer.

Aida-Fans geben Contra

Andere User weisen den Mann jedoch darauf hin, dass das Schiff bereits Kraftstoff aus nachhaltigen Quellen bezieht. Das stimmt auch. Im Sommer ist die Prima erstmals anteilig mit einem Biokraftstoff gefahren, der unter anderem aus Altspeiseöl gewonnen wird. Zudem seien die Kreuzfahrtschiffe unabhängig vom deutschen Energiemarkt, deshalb bezöge sich die Aufforderung zum Energiesparen auch überhaupt nicht auf sie.

Die Gegenstimmen freuen sich sehr über die Rückkehr des Winterwunderlands. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, bleibt die Eisbahn auf Deck 17 allerdings nur bis zum 5. Februar offen. Gäste können sich vor Ort Schlittschuhe ausleihen und es gibt auch eine Eisdisco und Zeiten, zu denen nur Familien aufs Eis dürfen.