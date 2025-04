Kreuzfahrt: Passagiere haben die Schnauze voll – „Kreischende Blagen“

Wer eine Kreuzfahrt plant, erhofft sich in der Regel, viele neue Orte und Kulturen kennenzulernen und sich an Bord zu erholen. Dafür gibt in den meisten Fällen einen extra Ruhebereich.

Doch dort ist es nicht immer so entspannt, wie es sich wohl viele Kreuzfahrt-Liebhaber wünschen würden. Eine Passagierin von AidaPrima ist davon ziemlich genervt und wütet in den sozialen Medien, wie „Moin.de“ berichtet.

Kreuzfahrt: Passagiere genervt von „kreischenden Blagen“

Auf Tiktok erklärt die Kreuzfahrt-Passagierin, dass sie sich auf der AidaPrima auf Deck acht befinde. Dort finden Besucher laut Aida-Website unter anderem den „Body and Soul Organic Spa“, eine „Wellness Suite“ und eine „Wellness Oase“ vor. Einen Ruheraum soll es dort nach Angaben der Kreuzfahrt-Besucherin ebenfalls geben.

„Es steht groß draußen dran: ‚Bitte achten Sie auf Ruhe. Hier ist der Ruheraum'“, erklärt sie in einem Tiktok-Video. Dort begegnete sie allerdings „kreischenden Blagen“, was ihr offenbar überhaupt nicht gefiel. In ihrem Video fragt sie deshalb: „Warum müssen die hier sein mit den Eltern?“ Denn eigentlich bietet die Kreuzfahrt gesonderte Bereiche für Kinder an.

Aida wirbt mit Kids-Club

In der Elterninfo-Broschüre informiert die Reederei vom Kids-Club und schreibt: „Genießen Sie in Ruhe ein paar Stunden Entspannung – Ihr Kind ist bei uns in den besten Händen.“

Eltern können ihre Kinder dort also hinbringen, damit sie während ihrer Ruhe bespaßt werden. „Wie auch in deutschen Kindergärten üblich, gewährleistet ein System, dass Kinder in unserem Programm sicher aufgehoben sind und unbeschwert spielen können“, heißt es weiter.

Übrigens: Auch andere Kreuzfahrt-Liebhaber haben von dem Lärm die Nase voll. Was sie dazu sagen, liest du auf unserem Partnerportal „Moin.de“.