Kreuzfahrt: Streiks durchkreuzen Reisepläne – hier schaust du erstmal in die Röhre

Wer in kurzer Zeit möglichst viele verschiedene Orte sehen möchte, für den ist eine Kreuzfahrt oft die beste Wahl. Gerade die Kreuzfahrt-Touren der Aida durch Europa bieten Touristen einen bunten Einblick in die verschiedenen Kulturen der Großstädte von Ländern wie Spanien oder Frankreich.

Doch für Gäste einer Kreuzfahrt, die in dieser Woche unterwegs ist, kommt es nun anders. Eine Tour der Aida musste kurzfristig geändert werden, für die Menschen an Bord fällt damit ein ganzer Hafen weg.

Kreuzfahrt: Halt in Frankreich fällt aus

Die sogenannte einwöchige „Metropolkreuzfahrt“ der Aida Prima ist in jedem Sommer in Westeuropa unterwegs, fährt dabei von Hamburg über London nach Paris, Brüssel und Rotterdam – normalerweise.

Die aktuelle Tour, die am Samstag (22. Juli) in Hamburg startete, fällt nämlich den Streiks in Frankreich zum Opfer. Während der erste Stopp in London/South Hampton am Montag (24. Juli) noch planmäßig angefahren werden konnte, musste der zweite Halt im Hafen von Lev Havre in Frankreich am Dienstag (25. Juli) ersatzlos ausfallen.

Hintergrund ist der Streik in dem Land. Das berichtet „Kreuzfahrt Aktuelles“. Auch der Anlauf auf einen Ersatzhafen konnte nicht realisiert werden, weshalb es statt dem Tag in Frankreich für die Aida-Reisenden einen außerplanmäßigen Seetag gab.

Kreuzfahrt: So geht der Rest der Reise weiter

Immerhin: Die beiden weiteren Häfen der Aida-Kreuzfahrt sollen wie geplant angefahren werden. Die Kreuzfahrt-Gäste erwartet somit noch Zeebrügge in Belgien und Rotterdam in den Niederlanden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kreuzfahrt der Aida Prima in diesem Jahr einen Hafen der „Metropolkreuzfahrt“ streichen muss. So kam es laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ aufgrund der häufigen Streiks in Frankreich schon öfter dazu, dass Le Havre aus dem Reiseplan gestrichen werden musste. In diesem Sommer soll das Kreuzfahrt-Schiff der Aida jede zweite Woche nach Le Havre kommen – die Prima wird abwechselnd auf der einwöchigen „Metropolkreuzfahrt“ und der Norwegen-Kreuzfahrt eingesetzt.